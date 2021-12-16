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Gulagu.net заявил об угрозах информатору из-за архива ФСИН

Протест заключённых (архивное фото)

Информатору, который передал правозащитникам проекта Gulagu.net архив ФСИН с записями пыток, поступают угрозы после отъезда из России. Об этом "Ленте.Ру" рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, неизвестные угрожают бывшему сотруднику ФСИН "разобрать на запчасти и на свалке закопать как грязное животное и предателя". При этом, как отметил правозащитник, в операции по вывозу архива ФСИН за границу принимали участие 10 человек, двое из которых имели доступ к видеофайлам. "Судя по всему, информатора в Федеральной службе исполнения наказаний России вычислили косвенно, методом исключения. В исправительных учреждениях проверили всех, кто имел доступ к архиву данных", - считает Осечкин.

Также, по его информации, после того, как правозащитники получили архив, у сотрудников колоний начали брать расписки о неразглашении.

  • На этой неделе правозащитники проекта Gulagu.net заявили о получении ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных . Его передал бывший сотрудник секретного подразделения ФСИН, который покинул Россию. По словам Владимира Осечкина , речь идет об учреждениях ФСИН в Забайкалье, Красноярском и Приморском краях, а записи сделаны в 2016-2019 годах. Также правозащитники получили возможность наблюдать в режиме онлайн за тем, что происходит в учреждениях ФСИН.
  • В октябре Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. После публикации архива Следственный комитет завел несколько уголовных дел, глава ФСИН Александр Калашников покинул пост.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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