Основатель Gulagu.net заявил о получении нового видеоархива пыток

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о новом видеоархиве с пытками в российских колониях, который во вторник удалось вывезти из России его информатору. По словам Осечкина, на диске - 200 гигабайт видео, которые были сняты с 2016-го по 2019-й год в колониях Красноярского края, Приморского края и Забайкалья.

Своё заявление правозащитник сделал в тот момент, когда, как утверждает Осечкин, информатор вывозит архив на самолёте во Францию, при этом лайнер "всё ещё летит над Россией". Основатель Gulagu.net объяснил свой поступок тем, что хочет избежать возможных провокаций российских властей.

Согласно заявлению Осечкина, из нового видеоархива станет ясно, что в пытках участвуют действующие сотрудники ФСБ.

В октябре Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку. При этом ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции: якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. Позже прокуратура Саратовской области прекратила уголовное дело против Савельева. Сейчас программист находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.

В середине ноября в розыск объявили Владимира Осечкина. По словам правозащитника, множество документов в уголовном деле, возбуждённом против него, подписаны заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным, который был одним из объектов расследований Gulagu.net.