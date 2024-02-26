Гуманитарные визы в ФРГ за два года получили около двух тысяч россиян

Германия выдала гражданам России более 1900 гуманитарных виз после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщили Радио Свобода в МИД ФРГ.

Такой вид политического убежища не связан с ограничениями на работу и место проживания. 22-я статья Закона о пребывании разрешает выдавать такую визу по неотложным причинам гуманитарного и международно-правового характера или для соблюдения политических интересов ФРГ. При этом визы выдаются только "в особых случаях".

После начала полномасштабной войны ситуация с правами человека в России резко ухудшилась, отметил собеседник РС. Для многих россиян был введен ускоренный процесс выдачи виз.

К кругу имеющих право на их получение МИД ФРГ причислил тех, кто подвергается особой опасности ввиду "борьбы против войны, за демократию и права человека или участия в акциях против российского режима".

Гуманитарные визы выдаются таким гражданам, если те не могут получить визы на другом основании, например, для работы. Среди получателей: оппозиционеры, журналисты, ученые, представители независимых СМИ.

Потенциально право на такую визу получили и российские дезертиры или лица, уклоняющиеся от мобилизации, которые стали публично известны благодаря "борьбе за права человека и против войны и особенно подвергаются опасности преследования". Выдача гуманитарных виз только на основании дезертирства или отказа идти на войну не предусмотрена, заявили РС.

Российские граждане чаще остальных получают гуманитарные визы, сообщил МИД Радио Свобода. За те же два года около ста виз получили граждане Ирана. Семь — граждане Турции и восемь — граждане Китая.