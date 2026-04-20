ГУР Украины опубликовало видео удара по кораблям РФ в Севастополе

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в понедельник опубликовало видео ударов беспилотников по двум большим десантным кораблям Черноморского флота России "Ямал" и "Николай Фильченков" в бухте аннексированного Севастополя в ночь с 18 на 19 апреля. Утверждается, что удар нанесло спецподразделение ГУР "Призраки".

"Оба корабля выведены из строя", – говорится в сообщении. Подробности повреждений не приводятся.

Российские военные официально не комментировали удар по кораблям. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил удар по городу в ночь на 19 апреля, по его словам, загорелся резервуар с остатками топлива в районе Казачьей бухты. Живущий в Севастополе провоенный блогер Борис Рожин, комментируя сообщение ГУР, признал, что корабли "получили некоторые повреждения".

ВДК проекта 775 "Ямал" – корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров, способный перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" – корабль 1975 года выпуска грузоподъемностью до 1 000 тонн.

С начала войны украинские военные неоднократно поражали корабли российского Черноморского флота. Флагман флота ракетный крейсер "Москва" был потоплен ещё в апреле 2022 года. Большая часть кораблей была передислоцирована из Севастополя в Новороссийск, где по ним также время от времени наносятся удары.