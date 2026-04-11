Провал ПВО России

Кого защищает противоракетная обороны России? Дроновая война на суше и на море.

Грани времени. Итоги 15-недели Мумин Шакиров подводит с авиационным экспертом Валерием Романенко и историком Николаем Митрохиным.

Карта атак ВСУ на российские порты и НПЗ растёт. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти повсюду. И почти все про нефть. Усть-Луга - пять прилётов подряд. Кстово, один из системных заводов. "Норси", на втором месте по производству бензина в стране. По данным Reuters, простой на заводе объявлен до конца апреля.

В Усть-Луге - перебои с отгрузкой после ударов, дым от пожаров был виден в Финляндии. Но нефть по-прежнему идёт, и деньги за нее тоже. Как это работает, несмотря на удары по портам и НПЗ? Посмотрите в сюжете:

Число тяжёлых ударных дронов, сбитых российской ПВО над территорией страны, в марте почти удвоилось по сравнению с февралем и достигло 11 211, по данным РИА Новости. Беспилотники залетают и в жилые кварталы российских городов. ПВО явно не справляется. Горит жилой сектор в Новороссийске. Официальной информации о количестве пострадавших нет.

Российский Z-телеграм канал "Два майора", больше миллиона подписчиков, признаёт: ракеты ЗРК, которые бьют по низколетящим целям, не поступают регулярно. Запасы тают. Украинцы ПВО выбивают прицельно, уничтожая такие зенитно-ракетные комплексы, как "Панцирь".

Историк и военный эксперт Николай Митрохин говорит, что проблемы ПВО были очевидны с самого начала войны:

– Россия очень большая страна, и зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже в начале войны количества российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, дальше можно лететь прямо до Москвы. Первый удар был вообще по Кремлю, совершенно неожиданно для российской стороны. Поэтому как только украинские дроны начали систематически атаковать, все резервы стали изыматься, например, с северных границ, на Дальнем Востоке, ставиться ближе к линии фронта и в критических точках. Второй процесс стягивания в том числе фронтового ПВО к ключевым точкам - в первую очередь в самой Москве, и в некоторых других местах типа Лабургского производства дронов. За последний год Украина модифицировала свои дроны, они стали более систематически охотиться за прифронтовой ПВО. В результате у России все больше увеличиваются потери в первую очередь радаров, которые позволяют определять ракетным установкам, куда стрелять. Другим важным фактором стало наращивание производства этих тяжелых ударных дронов до объемов, на которые уже не хватает объемов производимых в России ракет и их запасов. Когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы. Могу сказать, что, например, за первые 20 дней марта были уничтожены 22 установки российского ПВО в прифронтовых районах, можно представить масштаб поражения. В результате Украина получила возможность посылать большое количество дронов в определенных направлениях с хорошими шансами, что хотя бы 15-20 из них долетит до цели. Результаты мы видим. Если раньше в среднем за ночь в Украине удавалось уничтожить один значимый объект в России, который влиял на половину города, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта.

– Что тогда вообще надежно охраняет ПВО в России?

– В первую очередь она прикрывает Путина. Количество установок ПВО вокруг его резиденции на Селигере выросло с 1 до 16. Очевидно, что еще несколько его резиденций и места постоянного пребывания тоже надежно защищены. В Одинцовском районе, в Подмосковье. Кроме того, очень надежно прикрыта Москва. Говорят, это заслуга Собянина, который выделил деньги из московского бюджета. Не то два, не то три кольца обороны ПВО вокруг Москвы. Попытки Украины атаковать Москву, последняя из которых была где-то год назад, показывают, что дроны не долетают ни до каких целей в Москве. Кроме того, это Алабуга. Город Грозный, который достаточно надежно прикрыт, как мы убедились из стрельбы по азербайджанскому самолету. Раньше таким спецобъектом был Крым, куда завезли огромное количество систем ПВО и в течение длительного времени пополняли. Но сейчас этого явно нет. В последние недели сообщения от военкоров были о том, что в Севастополе, который считался всегда особо ценным объектом, радары еще сохраняются, система сохраняется, но нет уже ракет, например, для систем ПВО.

– В марте был принят закон президента России, что частным охранным агентством раздается стрелковое оружие, чтобы они могли на нефтеперевозочных заводах и объектах нефтянки использовать оружие против дронов. Чем сбиваются дроны?

– Закон, который был принят о передаче разрешения охранным службам использовать стрелковое оружие, имел в виду тяжелую технику стрелковую, то есть прежде всего зенитные пулеметы. До этого у них было огнестрельное оружие и противодроновые пушки, но это было неэффективно. Теперь им разрешили использовать пулеметные установки, прежде всего, возможно, ПЗРК, то есть зенитно-ракетные комплексы. Считается, что значительное количество дронов сбивается вертолетами, которые барражируют по ночам в прифронтовых прежде всего зонах, или перенаправляются в ситуации, когда стало известно, что на определенном направлении летят дроны, а также мобильными огневыми группами. То есть теми же самыми пулеметчиками, которые обладают небольшим радаром, прожекторной установкой и несколькими пулеметами, что может быть эффективно для сбития, если группа дронов летит плотной стаей по одному маршруту.

– Украина резко нарастила производство и применение дронов. Можно ли говорить о переломе в дроновой войне в пользу Украины?

– Перелом начался в декабре прошлого года с того, что в Украине внедрили систему массового прослушивания неба, пассивного, что позволяет очень точно определять координаты и высоту дронов, а потом передавать данные мобильным группам с дешевыми дроновыми перехватчиками. Теперь российские источники, армейские, жалуются, что Украина стала перехватывать 90-95% российских дронов. С другой стороны, Украина за второй половину 2025 года развернула систему действительно массового производства ударных тяжелых дронов, увеличила их грузоподъемность, возможно, увеличили скорость в некоторых случаях. Кроме того, появились пресловутые дроны из фанеры, которые не видят российский РЛС.





О том, что изменилось на поле боя, рассказывает авиационный эксперт из Украины Валерий Романенко.

















– Если смотреть на последние удары по НПЗ и портам России, можно ли говорить, что ВСУ совершили технологический прорыв в дроновой войне?

– Это не технологический прорыв. Просто Украина стала выпускать дронов больше, чем Россия, поэтому за счет массового пуска дрона получаются более эффективные результаты. То есть мы превышаем возможности российской противовоздушной обороны, и за счет этого наши дроны долетают. Потому что ПВО не обеспечивает стопроцентной вероятности поражения и имеет какую-то канальность.

– Дорогая ПВО против дешевых дронов. Можно ли сказать, что экономика войны здесь начинает играть решающую роль?

– Безусловно. Если Россия хотела получить войну на истощение, она ее получила. Сейчас, скажем, многие Z-блогеры пишут, что у России не хватает ракет на основные зенитно-ракетные системы. Вот результат. Поэтому пролетают наши беспилотники. Пролетают туда, куда им нужно. Куда хотят, фактически.