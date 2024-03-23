ГУР Украины отвергает утверждения Путина об "окне на границе"

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) отвергло утверждения президента России Владимира Путина о том, что предполагаемые исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" намеревались пересечь границу России с Украиной, где для них якобы было "подготовлено окно" с украинской стороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что версия Путина "не выдерживает никакой критики".

По словам Юсова, приграничные территории на третий год полномасштабной войны России против Украины насыщены "войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками", "линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон".

О том, нападавшие на "Крокус Сити Холл" якобы ехали в Украину и были задержаны недалеко от границы с этой страной, ранее заявила также ФСБ.

Видео задержания одного из предполагаемых террористов, опубликованное телеграм-каналом Baza, было геолоцировано волонтёром проекта GeoConfirmed, пишущим в соцсети Х под ником @auditor_ya, как снятое в Брянской области, на трассе M3/Е101. Это федеральная дорога "Украина" (точные координаты). До украинской границы отсюда более 130 километров.

Та же Baza при этом ранее утверждала, что автомобиль с предполагаемыми террористами был задержали в Брянской области в поселке Тёплый. Он намного ближе к Беларуси, чем к Украине. Утверждалось, что нескольких подозреваемым удалось при этом скрыться, и они были задержаны в другом месте. Официально о конкретном месте задержания не сообщалось.

Ряд провластных и провоенных телеграм-каналов активно выдвигают версию о причастности спецслужб Украины к нападению на "Крокус Сити Холл". В Киеве какую-либо причастность к теракту отрицают.

По последним данным, при нападении на "Крокус Сити Холл" погибли не менее 133 человек. По всей видимости, это не окончательное число.