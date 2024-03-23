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Путин объявил 24 марта днём траура по жертвам атаки в "Крокус Сити Холле"

Стихийный мемориал у "Крокус Сити Холла", 22 марта 2024 года
Стихийный мемориал у "Крокус Сити Холла", 22 марта 2024 года

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам атаки в подмосковном "Крокус Сити Холле". По последним данным, в результате стрельбы и пожара 22 марта погибли не менее 115 человек. Это число может увеличиться.

Путин обратился к россиянам с телеобращением. Это произошло несколько часов спустя, на следующий день после атаки.

Путин назвал случившееся кровавым и варварским терактом и поблагодарил всех, кто спасал людей. По словам президента, в Москве и других российских регионах вводятся дополнительные меры антитеррористического характера.

Путин уточнил, что над выявлением пособников причастных к теракту работают спецслужбы.

Путин также заявил, что все виновные в случившемся понесут наказание. Президент также отметил, что все, кто причастен к теракту, найдены и задержаны. По словам Путина, перед задержанием злоумышленники двигались в сторону Украины, где с украинской стороны якобы было подготовлено некое "окно" для перехода границы. Подробностей он не привёл.

США ранее сообщили, что Украина непричастна к организации теракта. Киев все возможные обвинения к случившемуся отверг.

7 марта посольство США в России предупреждало об угрозах терактов в Москве. Тогда отмечалось, что атаки возможны "в ближайшие двое суток", американским гражданам было рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Позднее предупреждение американской дипмиссии продублировали для своих граждан ещё несколько стран.

19 марта Путин назвал заявления западных стран о возможности терактов в России "провокационными" и нацеленными "на запугивание и дестабилизацию общества".

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