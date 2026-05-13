ГУР Украины: Россия наносит воздушный удар по критическим объектам

Россия начала комбинированный и долгосрочный воздушный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом днём 13 мая сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины на фоне сообщений о сотнях беспилотников, направленных из России для ударов по Украине.

Мониторинговые каналы пишут, что БПЛА двигаются с северо-востока вдоль границы с Беларусью в сторону тыловых регионов Украины, в том числе Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областей.

По данным ГУР, в первую волну атаки Россия использует беспилотники для перегрузки систем ПВО. Впоследствии, как утверждается, российские военные планируют использовать крылатые и баллистические ракеты для ударов по объектам энергетики, предприятиях ВПК, зданиях органов власти.

О возможности новых волн атак в течение сегодняшнего дня ранее писал президент Украины Владимир Зеленский.

Российские военные пока не комментировали утверждения ГУР.

Телеграм-каналы пишут о том, что в воздухе днём 13 мая фиксировались более 200 российских БПЛА. Пока нет данных о попаданиях и пострадавших в результате этой атаки.

В ночь на 13 мая Россия выпустила по Украине более сотни ударных беспилотников, под ударом были несколько областей.



