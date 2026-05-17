Haaretz: МУС выдал секретные ордера на арест израильских чиновников

Международный уголовный суд запросил засекреченные ордера на арест нескольких израильских чиновников, сообщает Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, речь может идти о двух израильских политиках и двух военных чиновниках. Их имена официально не раскрываются, а сроки возможной выдачи ордеров неизвестны.

Ранее СМИ также сообщали, что прокуратура МУС изучала возможность возбуждения дел против министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.

Устав МУС не обязывает заранее уведомлять подозреваемых о выдаче ордеров. По словам собеседников Haaretz секретность повышает вероятность задержания подозреваемых, тогда как публичные ордера позволяют политикам избегать поездок в страны, где их могут арестовать.

В конце 2024 году МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года – во время военной операции в секторе Газа. Суд тогда заявил, что речь идет о массовом голоде, убийствах, преследованиях и преднамеренных атаках на гражданское население.

Израильская операция началась в Газе после нападения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на юг Израиля. Тогда джихадисты убили больше тысячи человек, больше 250 человек были захвачены в заложники и вывезены в Газу.