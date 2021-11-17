Хабаровский край первым в России ввел QR-коды на авиарейсах

Хабаровский край с 1 декабря вводит обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции на внутренних авиарейсах в пределах региона. В правительстве края заявили, что решили сделать это не дожидаясь распоряжений федеральных властей.

Кроме QR-кодов в Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет в ближайшие две недели. Обязательной вакцинации также подлежат вахтовики, которые сейчас при въезде и выезде из региона обязаны проходить ПЦР-тестирование и карантин. В регионе для этих целей открыли несколько круглосуточных пунктов вакцинации.

Правительственные законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом COVID-19 в общественных местах и на транспорте были внесены в Госдуму на прошлой неделе. Согласно тексту первого законопроекта, с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, объекты розничной торговли и культурные учреждения только при наличии QR-кода. Второй законопроект предлагает использовать QR-коды о вакцинации или перенесённой инфекции для междугородних и международных поездок в поездах и самолетах.

В правительстве называют законопроекты экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя документы, отметила, что Россия при необходимом показателе в 80 процентов коллективного иммунитета только приблизилась к 50 процентам.

До 14 декабря документы отправлены на обсуждение в регионы, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации.