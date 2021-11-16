"Цифровой ошейник"? В Сети спорят о последствиях введения QR-кодов

Федеральные законы об использовании QR-кодов для контроля вакцинации должны быть приняты уже совсем скоро.

Между тем, отношение к этой мере остаётся двойственным, и она вызывает много споров.

Андрей Перла:

Помимо всего прочего, надо сказать, что на ближайшие четыре-пять месяцев (февраль включительно) в стране не осталось никакой внутренней политики, кроме введения куар-кодов.

Максим Дбар:

Меня завораживает, как термин QR-коды применительно к вакцинному статусу обретает какую-то совершенно самостоятельную сущность. Становятся обычными заголовки "Еще один регион заявил о введении QR-кодов". "Без QR-кода нельзя будет выйти из дома!"

А меж тем, QR-код - это просто квадратики с зашифрованной информацией. Любой информацией. Это может быть ссылка на сайт. Или ваше имя. Или что угодно. А вакцинный статус может содержаться на штрих коде, в виде двоичного кода, на магнитной ленте или чипе пластиковой карты и даже на бланке из поликлиники с печатью. Но вся ненависть и неприятие необходимости вакцинации сфокусировалось на несчастном монохромном квадратике

Чувствую, в день победы над ковидом... Вернее не так. В День Победы над ковидом на Красной площади будет сложен гигантский костер из распечаток с QR-кодами. А потом этот праздник сжигания QR-кодов станет ежегодным, как Гай Фокс дэй в Англии. А если власть не поменяется, то будет еще и уголовная статья за отрицание решающего вклада российского руководства в победу над ковидом и за публичную демонстрацию QR-кодов, как символики ковида

Алексей Железняков:

Считаю, что QR коды ничего не имеют общего с всеобщим иммунитетом, здоровьем нации, заботе о нашем здоровье.

И прививка тут совсем не причём.

Это просто эллементарный цифровой ошейник, не важно привит ты или нет.

Как только всё это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу, свою личность и индивидуальность.

Привитые или не привитые, нет уже никакой разницы.

В любой момент по щелчку пальца ты можешь стать изгоем, никем, третьим сортом, плевком на асфальте.

Я успел пожить в хорошем интересном мире, мне страшно в каком же мире будут жить мои дети.

Любовь Соболь:

Не доверяю государству и лично Путину и также считаю, что вводимые QR-коды Кремль в последующем будет использовать против неугодных, а не для борьбы с пандемией. Как с митингами: Путину проводить можно, а Навальному — нельзя, «нарушение санитарных норм».

Алёна Попова:

Цифровой концлагерь, и снова здравствуй. QR-коды как система тотального контроля, введение тотальной слежки (распознавание лиц)-это просто элементы оруэллщины, которая удобна для власти (огромный объем сбора особо чувствительных персональных данных), ограничение прав граждан (причем эти ограничения властям очень подходят и понравились: то запрет на массовые акции, но не запрет на Крымскую весну, то запрет на протестные акции, но голосование по поправкам в Конституцию).

Конечно, при высоком доверии граждан к системе государственной власти можно было бы еще поспорить про qr-коды. Но у нас и спорить не имеет смысла. Просто концлагерь, причем кривой. А весь этот дикий концлагерь и сегрегация возникли потому, что власть не умеет системно строить: она умеет только репрессировать системно.

Некоторые граждане, как показала практика, абсолютно понимая, что система их обманывает постоянно по мелочам, и по-крупному, просто со спокойной душой эти же qr-коды покупают. Вот я не удивлюсь, что после новых законодательных поправок появится огромный черный рынок выдачи qr-кодов. Потом рынок взяток структурам, которые должны ловить всех, кто выдает поддельные коды. А все почему? Да потому что ноль доверия в принципе всей системе. Если система ведет себя, как шулер, то и все также.

Другие возражают, что у государства, особенно в России, и так достаточно средств для слежки и репрессий.

Сергей Колясников:

Удивительно. QR-код это цифровое рабство и фашизм.

А то, что у каждого есть ИНН, СНИЛС, медицинский полис и свидетельство о рождении (оно тоже идет с серией и номером), это ничего, это нормально. Про такую мелочь, как банковские карты или сотовый телефон уж и не говорю.

Л - логика.

Эдгар Петросян:

Диво-дивное к нам пришло, а не QR, именно с такими мыслями я читаю потоки сознания, где банальную фобию перед прививкой прикрывают пургой вселенского масштаба.

Многие пишут, что нас этими QRами хотят пронумеровать, превратить в какую-то вещь, товар и прочую подобную чушь. Хочу огорчить сторонников QR-нумерации, мы все с самого рождения пронумерованы, при рождение мы получаем свидетельство с уникальным номером, чуть старше нас паспортизируют, у каждого из нас есть ИНН с уникальным номером, СНИЛС также уникален своими цифрами, представители мужского пола получают военный билет с уникальным номером, водительское удостоверение, аттестаты, дипломы, всё в нашей жизни имеет уникальный номер, так что появление еще одной цифровой приблуды, которая поможет показать присвоенные нам ранее цифры из паспорта никак не изменит уровень нашей пронумерованности.

Еще одной бредовой мыслью, которая посещает наших сограждан в связи с повсеместным внедрением QR является опасение, что «большой брат» теперь будет следить за нами. Это очень смешно, т.к. каждый из нас пользуется мобильным телефоном, а абсолютное большинство смартфонами, по которым отслеживаются не только места посещения по QR-кодам, но и вообще все наши передвижения, наши разговоры в случае особого желания могут прослушиваться, переписки в мессенджерах могут быть расшифрованы. Ежедневно мы пользуемся кредитными картами, давая информацию о нашем передвижении, ежедневно нас снимают сотни уличных камер, без нашего разрешения, при этом отслеживая нашу жизнь и этого мы просто не замечаем. Мы, даем возможность отслеживать каждый наш шаг, при этом боимся, что какие-то QRы ограничат наше право на анонимность.

Но, конечно, важно отметить, что сомнения и тревоги есть у тех, кто сами точно никакие не антиваксеры.

Дмитрий Колезев:

Я за вакцинацию и считаю QR-коды необходимым злом. Я несколько раз писал, что после выборов в Госдуму будет в том или ином виде объявлена обязательная вакцинация — вот она и объявлена. Сравнения с желтыми звездами, возмущения насчет сегрегации и т.п. мне кажутся некорректными. Чтобы вас не сегрегировали, вам нужно просто вакцинироваться. Слушайте, у евреев не было опции зайти в поликлинику и не уезжать в Освенцим. Сравнивать такое просто некорректно.

В то же время — мы знаем аппетиты нашего государства. Мне кажется обоснованной тревога насчет того, что, получив столько контроля над гражданами, государство и после пандемии захочет часть этого контроля оставить за собой.

Поэтому у меня противоречивое отношение к протестующим против QR-кодов. С одной стороны, я считаю их лозунги в основном глупыми и вредными. С другой, сам по себе факт протестов мне кажется полезным: власть должна видеть, что многие люди, в том числе т.н. «глубинный народ», не согласны с ограничениями и готовы сопротивляться. Поэтому вводимые запреты должны быть строго ограничены и по времени, и по форме. Разумеется, далеко не факт, что власть воспримет сигнал именно так, предсказать действия системы довольно сложно. Но в целом сам факт протестной активности граждан мне пока кажется скорее полезным.

Андрей Десницкий:

Что я думаю по поводу QR-кодов...

В теории эта идея правильная и она работает, к примеру, в Германии: в общественные места пускают только (1) переболевших, (2) привитых, (3) со свежим отрицательным тестом. Такая практика может существенно снизить число заражений и смертей (не до нуля, увы).

Это в теории и это в Германии, где государство доверяет гражданам, а граждане государству.

В условиях тотальной коррупции и имитации это работать будет плохо и скорее в частных интересах: коды будут подделывать, продавать, игнорировать, государство будет за все это с удовольствием штрафовать и сажать, потому что оно умеет и любит делать именно это. Коды станут фетишем и идолом: я со своим свежим Пфайзером кода ни за что не получу, а кто надо - получит и без прививки, потому что у него человечек нужный в нужном кабинете сидит.

Граждане будут ворчать и рычать, из всех своих прав они будут отстаивать право на заражение ковидом, но... привыкнут и смирятся, научатся все это обходить. С другой стороны, и власть не захочет их слишком раздражать, и сегодня не будет пускать без кода в туалет, а завтра отменит их вообще и соберет на стадионе митинг в поддержку себя самой.

Ах да, и появится еще один мощный рычаг давления на конкурентов и просто неприятных людей: код тебе отключу, и ходи потом, доказывай, что привился.

Короче, будет очень много лишней головной боли и мало толку.

Система пошла вразнос, она не обеспечивает не только интересов граждан, но и своих собственных интересов.

Наталья Шавшукова:

Цифровизация в России дискредитирована, и это надолго.

QR коды и ковидные ограничения в России имеют слабое отношение к распространению инфекции. Хотели бы победить пандемию - ввели бы сразу и отменили бы при снижающихся показателях. Вводят после новогодних праздников, вводят до июня, а потом могут продлить. Вводят ради отслеживания перемещений - как ещё объяснить? Или с февраля по июнь резко активизируется новый штамм? Почему понадобился федеральный закон для этих целей, когда достаточно было региональных норм?

Теперь расцветёт условный блаблакар, теневая торговля и прочие радости серой экономики.

Перепись 99% Серьезно? От кого 99%, если ещё не переписали? Кто здесь 100%? Пусть расскажут. Какой процент живет вне страны? Процент внутренних мигрантов? Их кто-то учитывал вообще?Почему перепись во время пандемиии? Почему перепись, а потом коды?

Не хотела до последнего уклоняться от переписи, но после 99% - нет, не буду.

Про подделку выборов помолчим. Не чокаясь.

Стоит признать, что вся цифровизация идёт коту под хвост.

Инструмент, попавший в руки бандита, будет использован по-бандитски. Вместо облегчения жизни, повышения прозрачности, сохранения здоровья и экономии времени цифровизация по-российски становится оружием врага - охреневших от безнаказанности гебешников. Восстановить доверие к «умному правительству» просто так не получится. Можно поздравить силовую башню - она порушила, пожалуй, самое лучшее, что сделало государство российское за последние 15 лет.

Михаил Пожарский:

Паспорта вакцинации, ковидные ограничения и периодические локдауны стали новой реальностью. Локдауны на первом этапе можно было оправдать: общество столкнулось с неизвестной заразой и предпочло перестраховаться, дабы сохранить жизни. Но сегодня болезнь уже известная - понятные риски и механизмы распространения, есть вакцины и способы отслеживания контактов индивидуальных носителей. Известные так же и негативные следствия локдаунов - не только экономические, но также в виде роста депрессий и суицидов, всплесков бытового насилия и тому подобного. Поэтому локдауны сегодня - это сугубо демонстрация правительственной некомпетентности.

В остальном ковид превратился в новую "длинную войну", по типу "войны с террором" или "войны с наркотиками". Такая бездонная бочка по вливанию общественных денег, одновременно позволяющая ограничивать гражданские права и свободы под благовидным предлогом. Любые ковидные ограничения и QR-коды, единожды принятые, вероятно, останутся с нами на долгие годы - примерно как остались рамки и вахтеры на каждом шагу, проверки на наркотики и т.д. Даже если угроза объективно отступила (а то ее и вовсе толком не было) - государство это исключительно про "эффект колеи".

Но значит ли это, что нас всех скоро загонят в концлагерь и поставят QR-штамп на лбу? Ковидные ограничения в России - это изначально инструмент политического произвола - под этим предлогом запрещали митинги, возбуждали уголовные дела на оппозиционеров и т.д. Однако, что в России НЕ инструмент политического произвола? В России, даже если у вас есть паспорт, то вы уже рискуете, что информация будет использована против вас или будет продана налево. Государство получает дополнительный инструмент, но проблема в том, что изначально не подконтрольно обществу. На Западе, наоборот, есть старые механизмы сдержек и противовесов - с введением всяких "чрезвычайных мер" эти механизмы проходят проверку на прочность, но пока более-менее держатся. Ни война с наркотиками, ни война с террором не сделали США авторитарной страной, хотя и попортили жизнь огромному количеству людей. Какие основания думать, что именно ковидные меры окончательно доломают систему? При этом, мы видим, как от некоторых особо вредных мер в итоге отказываются - скажем, сворачивают "войну с наркотиками".

В общем, снова можно вспомнить пример из книги Робинсона и Асемоглу ("Почему одни страны богатые, а другие бедные"), как чума 14-го века по разному повлияла на Западную и Восточную Европу. В Западной Европе, резко сократившееся поголовье крестьян и работников, вытребовало себе новых прав, пользуясь дефицитом на рынке труда. А вот в Восточной Европе, и так затюканных крестьян попросту затюкали новыми повинностями. Таким образом, важно с какими институтами вы входите в кризис - эффекты по выходу могут быть противоположными. Так, где было плохо (в России) - станет еще хуже. А, где было неплохо - возможны разные варианты.