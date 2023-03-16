Хабаровского художника приговорили к штрафу в 300 тысяч за два поста

В Хабаровске суд признал уличного художника Максима Смольникова (Xadad) виновным в оправдании терроризма за два поста во "ВКонтакте" о взрыве в архангельском ФСБ, который совершил подросток Михаил Жлобицкий. Художника оштрафовали на 300 тысяч рублей, сообщила редакции Сибирь.Реалии его жена Светлана Смольникова.

Ранее сегодня прокурор запросила для Смольникова 5,5 лет реального заключения. "Я была в шоке от кровожадности обвинения. Штраф, конечно, лучше заключения, но эта сумма для нас неподъёмная. Будем просить помощи", - сообщила Смольникова.

Помимо штрафа художнику на два года запретили что-либо публиковать в сети.

В июне Максиму Смольникову предъявили окончательное обвинение по делу об оправдании терроризма за два поста в сети "ВКонтакте". Дело передали в первый Восточный окружной военный суд.

По данным следствия, в публикациях Смольников говорил, что Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в здании Управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году из-за репрессий и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов России. Также Смольников комментировал уголовные дела, заведённые на нескольких россиян за публикации об этом взрыве. Посты он опубликовал со страницы под именем "Пётр Каховский".

В мае прошлого года Смольникова задержали и отправили в СИЗО после обыска в его квартире. Он пробыл в изоляторе до сентября, после чего меру пресечения сменили на запрет определенных действий.

За художником следили, предположительно, с апреля 2019 года, когда его в первый раз допрашивали по делу о взрыве в региональном УФСБ.