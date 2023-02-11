Следственный комитет по Архангельску возбудил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Лилии Жлобицкой – тёти Михаила Жлобицкого, который в 2018 году подорвал бомбу в здании местного ФСБ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Дело было возбуждено в конце декабря 2022 года, в квартире Жлобицкой провели обыск, сейчас она находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, в 2019 году она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" ссылку на сайт stihi.ru, где размещено стихотворение про "взрыв в помещении тайной полиции". В обвинительном заключении также упоминаются два репоста из группы "Народная Самооборона" с фотографиями Михаила Жлобицкого и текстами про взрыв в архангельском УФСБ.

Согласно заключению экспертов, которое приводит обвинение, в опубликованных текстах содержатся признаки признания действий Жлобицкого "правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, то есть их оправдания".

В январе прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время материалы передадут в Архангельский областной суд.