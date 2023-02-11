Следственный комитет по Архангельску возбудил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Лилии Жлобицкой – тёти Михаила Жлобицкого, который в 2018 году подорвал бомбу в здании местного ФСБ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Дело было возбуждено в конце декабря 2022 года, в квартире Жлобицкой провели обыск, сейчас она находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, в 2019 году она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" ссылку на сайт stihi.ru, где размещено стихотворение про "взрыв в помещении тайной полиции". В обвинительном заключении также упоминаются два репоста из группы "Народная Самооборона" с фотографиями Михаила Жлобицкого и текстами про взрыв в архангельском УФСБ.
Согласно заключению экспертов, которое приводит обвинение, в опубликованных текстах содержатся признаки признания действий Жлобицкого "правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, то есть их оправдания".
В январе прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время материалы передадут в Архангельский областной суд.
- Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошёл 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.
- Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России возбудил десятки уголовных дел. Большинству обвиняемых суды назначили крупные штрафы – от 300 до 500 тысяч рублей, но ряд обвиняемых получили и реальные сроки лишения свободы.
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