Мировая звезда смешанных единоборств, бывший чемпион по версии UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов закрыл комментарии в своем инстаграме после призывов от подписчиков прокомментировать стихийные митинги против мобилизации и жёсткое отношение представителей правоохранительных органов к протестующим в Дагестане. Об этом сообщила редакция Кавказ.Реалии.

Последний пост Нурмагомедова, в котором можно оставлять комментарии, датируется 16 сентября. Под ним размещены несколько тысяч комментариев, в значительной части из них подписчики просят спортсмена прокомментировать события в республике. "Твоих братьев отправляют на пушечное мясо, а ты молчишь, "герой", — говорится в одном из самых популярных комментариев. У четырёх записей, опубликованных позднее этой даты, возможность оставлять комментарии выключена. Одновременно с этим Нурмагомедов продолжает публиковать рекламу.

В Дагестане после начала мобилизации прошли самые масштабные в России протесты против неё. Многолюдные акции дважды собирались в Махачкале, в других частях республики граждане дважды перекрывали дороги. Заведены несколько уголовных дел, сотни человек были задержаны.

Родившийся на западе республики 34-летний спортсмен — один из самых популярных бойцов смешанных единоборств в мире. Он провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. На его инстаграм подписаны 33,5 миллиона аккаунтов. В начале карьеры Нурмагомедов выступал за украинский спортивный клуб и пытался получить гражданство, чтобы выступать за страну. Февральское вторжение России он не комментировал.