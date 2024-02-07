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Хабиров отказался почтить память погибшего после задержания

Глава Башкортастана Радий Хабиров
Глава Башкортастана Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал "отвратительным и бессовестным" предложение почтить минутой молчания память Рифата Даутова, погибшего после задержания участников массовой акции в Баймаке в середине января.

С таким предложением 7 февраля выступил один из представителей "Всемирного курултая башкир", народный артист Башкортостана хореограф и танцор Риф Габитов, сообщает Idel.Реалии.

Хабиров отверг инициативу и заявил, что Даутов умер, когда его перевозили в Уфу. Он также утверждал, что результаты первой экспертизы свидетельствуют, что у погибшего не было гематом.

"Вы предлагаете почтить минутой молчания человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении — организации массовых беспорядков и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Человека, которого пришлось брать спецназом. Это предложение — оно отвратительно и бессовестно, я считаю. Минуты молчания мы должны предъявлять тем людям, которые действительно погибли за родину, за свободу, заслужили уважение людей", — сказал Хабиров.

О смерти Рифата Даутова после задержания сообщила в телеграме его сестра. Известно, что Даутов умер вскоре после того, как его увезли предположительно сотрудники ОМОН. При этом Даутов, как следует из слов его сестры, не участвовал в акциях протеста - ни в Баймаке, где произошли столкновения с полицией, которые власти охарактеризовали как массовые беспорядки, ни в Уфе 19 января. Как утверждается, он лишь находился в Уфе рядом с местом проведения акции. Вечером 19 января к нему пришёл участковый, чтобы вручить предупреждение, а 25 января, когда он поехал за город, он был задержан людьми в форме бойцов ОМОН, которые "не представились, неизвестно, куда увезли" задержанного. На следующий день его родителей позвали на опознание тела.

Телеграм-канал "Оперсводки РБ" утверждал, что Даутов вскоре после задержания "умер от отравления суррогатным алкоголем и сопутствующей сердечной недостаточности". Его сестра, однако, отвергает эту версию, утверждая, что он не употреблял алкоголь

  • 17 января Баймакский районный суд Башкортостана приговорил местного активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырём годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды. Он вины не признаёт.
  • У здания суда в день оглашения приговора собрались тысячи людей. Они требовали освободить Алсынова. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. По итогам акции были задержаны несколько десятков человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти. Арестованы не менее десяти человек.

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