В Башкортостане – столкновения с полицией после приговора защитнику Куштау

В Башкортостане у здания суда в городе Баймак, где сегодня утром вынесли обвинительный приговор активисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась стихийная акция протеста. Несколько тысяч человек требовали освободить защитника горы Куштау.

Сотрудники правоохранительных органов с дубинками и щитами пытались оттеснить толпу от здания суда, произошли стычки.

Бойцы ОМОН, по словам очевидцев, применили против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По неподтверждённым данным, были задержаны несколько десятков человек. Во время задержаний спецназ избивал людей дубинками. Около 20 человек обратились за медицинской помощью, сообщает издание "Сота", корреспонденту которого удалось поговорить с бригадой скорой помощи.

"Сота" и телеграм-канал "Однажды в Башкирии" впоследствии сообщили, что отец Алсынова от имени собравшихся начал переговоры с сотрудниками полиции. Он предложил, чтобы собравшиеся отошли от здания Баймакского районного суда в обмен на освобождение задержанных. Впоследствии "Говорит НеМосква" и ряд других телеграм-каналов сообщили, что люди начали отходить от здания суда. Утверждается, что власти обещали освободить "последних четырёх задержанных", однако до сих пор нет подтверждений, что кто-либо был освобождён.

Власти Башкортостана и федеральные власти пока не комментировали сегодняшние события. РИА Новости со ссылкой на главу Общественного совета при МВД Башкортостанасообщило о возбуждении уголовного дела по статье о массовых беспорядках в связи с событиями в Баймаке.

В течение дня были заблокированы несколько телеграм-каналов и пабликов ВКонтакте, связанных с протестами, в том числе "Куштау Байрам", "Тот самый Башкорт", RusNews. Об этом сообщает Idel.Реалии. Впоследствии канал RusNews снова стал доступен. Комментариев Telegram относительно блокировок пока нет.

Стихийные митинги у суда продолжаются уже несколько дней. Сторонники Алсынова также записали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием отставки главы Башкортостана Радия Хабирова. Дело против активиста возбудили по просьбе главы региона.

17 января Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алсынова к четырём годам колонии общего режима. Активиста обвинили в возбуждении ненависти или вражды.

Прокурор просил назначить Алсынову четыре года в колонии-поселении и оставить под подпиской о невыезде. Однако судья вынесла более строгий приговор и отправила активиста под арест.

Алсынов вину не признаёт. Его адвокат, комментируя приговор, заявил, что "всё, что происходит в Баймакском районном суде, ни с правом, ни с юриспруденцией ничего общего не имеет". По словам адвоката, ни он, ни его подзащитный не ожидали реального срока наказания, сообщают Idel.Реалии.

Поводом для уголовного преследования стала речь, произнесенная активистом на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе прошедшем 28 апреля 2023 года. Следствие утверждает, что Алсынов унизил человеческое достоинство групп лиц словами "жители Кавказа", "Средней Азии" и "армяне". Активист это отрицает.

Алсынов ранее возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году российские власти признали экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров требовал привлечь активиста к уголовной ответственности за "осуществление экстремистской деятельности" и "призывы к антигосударственным выступлениям".

Баймак - небольшой районный центр на юго-востоке республики, более чем в 400 километрах от Уфы.