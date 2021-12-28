Хакеры потребовали от ФСИН прекратить пытки заключенных

Группа хакеров Universal опубликовала видеообращение, в котором они потребовали от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) прекратить пытки заключенных. Ранее участники группы организовали DDOS-атаку атаку на сайт ведомства, но прекратили её после обращения основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

На видео человек в маске Гая Фокса с измененным голосом говорит, что Universal вышли из даркнета, чтобы "навести порядок в интернет-пространстве и сделать вашу жизнь немного лучше". Он также обещает опубликовать фото "извращенцев и педофилов", а от сотрудников ФСИН требует прекратить пытки заключенных. "Ведите свою деятельность законно, или последствия будут необратимы", - говорит автор обращения.

26 декабря представители Universal сообщили основателю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину о DDOS-атаки на сайт ФСИН России, заявив, что объявляют сотрудникам ведомства "вендетту". После этого сайт ФСИН временно перестал работать, но оказался вновь доступен после того, как Осечкин призвал прекратить атаку и действовать в рамках правового поля. Хакеры заявили, что остановят атаку, но также намерены разослать видео с пытками по всем крупным российским форумам.

В этом году правозащитники из Gulagu.net опубликовали две части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном касалась пыток в саратовской тюремной больнице, вторая - насилия над заключенными в красноярской ИК-17. После публикации видео с пытками в Саратове СК завел несколько уголовных дел, глава ФСИН Александр Калашников покинул пост.