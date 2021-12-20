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Gulagu.net показал новые кадры с пытками в колониях Красноярска

Кадр из видео Gulagu.net

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками из "пресс-хаты" Областной туберкулезной больницы №1 в Красноярске, сообщает Север.Реалии. Это первые записи из секретного архива ФСБ и ФСИН, который на прошлой неделе вывез во Францию новый информатор проекта.

На кадрах видно, как сотрудники ФСИН инструктируют двоих заключенных, которые должны давить, бить и "опускать" третьего. Позже к ним приводят молодого парня, и заключенные выполняют требования сотрудника.

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, один из заключенных специально разворачивает матрасы и одеяла таким образом, чтобы пытки не попали на камеру, установленную в помещении.

Также правозащитник утверждает, что в камере специально приглушают свет – для тех же целей. При этом сотрудники колонии заходят в камеру, но не пытаются остановить происходящее.

Кроме того, в получасовом видео есть кадры падения заключенного из окна. Правозащитники утверждают, что это было не самоубийство. "Эта публикация – менее 1% от того, что есть у нас", – заявил основатель проекта.

  • Проект начал публиковать видео пыток в колониях в начале октября. Правозащитники сообщили, что к ним попал архив из 40 гигабайт видео, фото и документов, подтверждающих, что сотрудники ФСИН не только знали о пытках, но и сами в них участвовали.
  • В декабре у Gulagu.net появился новый информатор, который передал проекту новый архив еще на 200 гигабайт. Информатором оказался бывший сотрудник секретного подразделения ФСИН, который покинул Россию.
  • В распоряжении правозащитников есть записи пыток из Иркутской, Саратовской, Владимирской, Омской областей и ряда других российских регионов.
  • После публикации видео Следственный комитет завел уже 12 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Позже Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН России Александра Калашникова.
  • 20 декабря депутаты внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание сотрудникам ФСИН за пытки с десяти до двенадцати лет. В тот же день СК Иркутской области лишил одного из заключенных, пострадавших от насилия, статуса потрепевшего.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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