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Хакеры взломали сайт оператора платёжной системы "Мир"

Хакеры взломали сайт оператора российской платёжной системы "Мир". Внимание на это обратило "Агентство".

На сайте оператора – Национальной системы платежных карт (НСПК) – появилось сообщение со ссылкой на сайт проукраинской группы хакеров DumpForums, которое намекает на кражу персональных данных пользователей.

В своём телеграм-канале хакеры написали, что "выгрузили множество интересной информации из серверов платёжной системы "Мир", здорово провели время в их внутренней сети и теперь готовы заявить о взломе крупнейшего платежного оператора".

В НСПК заявили, что сайт является только визитной карточкой компании. Он не содержит конфиденциальных данных и не имеет отношения к платёжной инфраструктуре. Обработка всех платежей и операций "осуществляется в штатном режиме", сообщили в НСПК. Сайт компании сейчас недоступен.

В ответ на заявление НСПК хакеры выложили скриншот, из которого следует, что у них есть база данных под названием privetmir весом 31 гигабайт.

Ранее DumpForums сообщала о взломе сайтов туроператора "Интурист", страховой компании "СОГАЗ Жизнь", а также базы сервиса Госуслуг, пишет "Агентство".

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