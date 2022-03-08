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Хакеры взломали сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго и Росстата  

Неизвестные хакеры взломали сайты Федеральной службы исполнения наказаний, Министерств культуры и энергетики России, а также сайт Росстата.

На главных страницах сайтов во вторник вечером появилась картинка, изображающая украинца, останавливающего танк, и толпу россиян, бегущих от одного полицейского с дубинкой. Картинка сопровождается подписью "Why?" (в переводе с английского - "почему?").

С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам подверглись сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий "Коммерсант" и "Известия".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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