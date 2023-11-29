ХАМАС освободил двух гражданок РФ, на очереди ещё 10 заложников

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, в среду начала освобождать новую партию заложников, похищенных в ходе атаки на юг Израиля 7 октября. По сообщению The Jerusalem Post, десять израильтян переданы сотрудникам Красного Креста. Это женщины и дети. В обмен на них Израиль освобождает из своих тюрем 30 заключённых, признанных виновными в терроризме или пособничестве ему - также женщин и подростков.

Вне рамок соглашения с Израилем об обмене ХАМАС также освобождает двух заложниц - гражданок России. Это подтвердила Армия обороны Израиля. Издание Haaretz уточняет, что освобождённые - 50-летняя Елена Труфанова и её 73-летняя мать Ирина Татти. Они были похищены 7 октября из кибуца Нир Оз вместе с сыном Татти Александром и его подругой Сапир Коэн, которые остаются в заложниках. Муж Татти Виталий был убит.

Ранее ХАМАС освободил сверх сделки ещё одного заложника с гражданствами России и Израиля, уточнив, что сделал это в знак благодарности России и её президенту Владимиру Путину за "конструктивные переговоры".

Силы ХАМАС передают освобождённых заложников сотрудникам Красного Креста и Красного Полумесяца в секторе Газа. Те перевозят их через погранпункт Рафах на территорию Египта и передают ожидающим там израильским военным и сотрудникам служб безопасности. Затем освобождённых доставляют на вертолётах в Израиль и помещают в больницы для медицинского обследования. Там же их ждут родственники.

Израиль, в соответствии с соглашением, должен освобождать палестинских заключённых и возвращать их туда, где они жили до ареста и приговора - в том числе на Западный берег реки Иордан и в Восточный Иерусалим.

Ранее сообщалось, что гуманитарная пауза - временное прекращение огня между Израилем и Хамас - может быть продлена ещё на несколько дней, чтобы позволить освободить больше заложников и обеспечить поставки в сектор Газа гуманитарной помощи. Однако, уточняет агентство Reuters, переговоры в среду стали затруднены после сообщений о гибели в плену ХАМАС взятой в заложники семьи Бибас: израильтянки и двух её детей, мальчиков четырёх лет и десяти месяцев. Девятимесячный на момент похищения Кфар Бибас - самый маленький из детей-заложников. ХАМАС сообщил, что они погибли под обстрелами Газы со стороны Израиля. Израильская сторона заявила, что будет расследовать сообщения, не исключая, что они являются частью психологической атаки.

ХАМАС опубликовала список 30 палестинцев, которые должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен на заложников. Среди них 15 женщин и 15 подростков. Они также будут переданы сегодня.