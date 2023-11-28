Израиль и ХАМАС сообщили о нарушениях в прекращении огня

Несколько израильских военнослужащих получили легкие ранения на севере сектора Газа в результате нарушения режима прекращения огня со стороны группировки ХАМАС, признанной террористической в США и странах Евросоюза, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

По данным израильских военных, три взрывных устройства разорвались в двух разных местах вблизи расположения израильских войск. В одном из инцидентов по военнослужащим была открыта стрельба, и они открыли огонь в ответ. Армия Израиля не пересекала согласованные на время перемирия границы, отмечается в сообщении ЦАХАЛ.

Представитель ХАМАС заявил, что его бойцы отреагировали на очевидное нарушение режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ, передаёт Би-би-си. Группировка призвала оказать давление на Израиль для соблюдения всех условий перемирия.

Другие подробности не приводятся.

Режим прекращения огня действует в секторе Газа с 24 ноября. Перерыв должен быть использован для освобождения израильских заложников из Газы в Израиль в обмен на освобождение палестинских заключённых из израильских тюрем, а также доставку гуманитарной помощи палестинцам.

Сначала временное перемирие устанавливалось на четыре дня. За это время в Израиль вернулись 51 израильтянин и более 20 иностранцев.

27 ноября прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников и палестинских заключённых были продлены ещё на два дня по формуле освобождения 10 израильских заложников и 30 палестинцев каждый день.