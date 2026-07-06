AP: ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в секторе Газа

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США, Израиле и Евросоюзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти техническому комитету. Об этом сообщает Associated Press. По словам представителей ХАМАС, решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США.

Представитель ХАМАСа Исмаил аль-Тавабта заявил, что на своих местах останется лишь технический и административный персонал, который будет обеспечивать работу госслужб до завершения передачи полномочий.

По данным палестинской стороны, управление гражданскими делами должен взять на себя национальный комитет технократов во главе с Али Шаатом. Для содействия передаче власти якобы уже создана рабочая группа с участием представителей государственных структур, палестинских фракций и независимых деятелей.

В ближайшие дни в Каире продолжатся переговоры между ХАМАС, другими палестинскими группировками и международными посредниками о реализации соглашения о прекращении огня. Одним из главных вопросов остаётся разоружение ХАМАС. Группировка утверждает, что выступает за постепенный подход и требует увязать этот процесс с выводом израильских войск из сектора Газа.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что роспуск правительства не означает отказа ХАМАС от военного контроля над сектором. По словам Саара, движение пытается реализовать в Газе "модель "Хезболлы", при которой гражданская администрация занимается повседневными вопросами, а вооружённая группировка сохраняет контроль над вопросами безопасности. Ливанская "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. Евросоюз считает террористическим военное крыло группировки, но не политическую партию.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что восстановление Газы возможно только после полного разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора. По словам Нетаньяху, Израиль не согласится на реализацию проектов восстановления без выполнения этих условий.

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