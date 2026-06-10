В Израиле правящая партия "Ликуд" заявила, что её лидер, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, будет участвовать в следующих выборах в Кнессет.

Опрос Израильского института демократии, результаты которого приводит The Times of Israel, показывает, что большинство израильтян не хотят видеть Нетаньяху на посту премьера после следующих выборов. Согласно исследованию, проведенному с 31 мая по 5 июня, 61% респондентов считают, что премьеру не следует баллотироваться вновь.

Кроме того, больше половины участников опроса поддержали введение законодательного ограничения для главы правительства – не более двух сроков на посту. Предполагается, что такая норма может вступить в силу после ухода Нетаньяху с должности.

Нетаньяху остается самым долгоправящим премьер-министром в истории Израиля и фактически находится у власти с 2009 года с небольшим перерывом.

Очередные выборы в кнессет должны состояться не позднее 27 октября 2026 года, хотя голосование может быть назначено и раньше.

Нетаньяху подходит к выборам на фоне нескольких крупных политических кризисов.

Во-первых, на рейтинг правительства продолжает влиять нападение террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Критики Нетаньяху считают, что ответственность за крупнейший провал в сфере безопасности в истории Израиля лежит на действующем руководстве страны.

Во-вторых, сохраняются споры вокруг судебной реформы, продвигаемой правящей коалицией. Дискуссия касается порядка назначения судей, полномочий Верховного суда и баланса между ветвями власти. Реформа вызвала массовые протесты и стала одним из самых острых внутриполитических конфликтов последних лет.

Еще одним спорным вопросом остается призыв ультраортодоксальных евреев (харедим) на военную службу. После решения Верховного суда о необходимости призыва на общих основаниях ультрарелигиозные партии требуют компромиссов, тогда как значительная часть общества выступает за равное распределение обязанностей по службе в армии.

Дополнительное давление на премьера оказывают продолжающиеся судебные процессы по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Нетаньяху отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным.

Кроме того, внимание общественности привлекают расследования в отношении людей из ближайшего окружения премьера. Речь идет о деле об утечке секретных документов, связанных с войной в Газе, начавшейся после нападения ХАМАС, а также о расследовании возможных связей помощников Нетаньяху с Катаром.

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