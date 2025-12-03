ХАМАС передал Израилю останки еще одного заложника

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, передала Израилю гроб с останками еще одного погибшего заложника.

В министерстве здравоохранения заявили, что останки будут идентифицированы, также будет проведено расследование причин и обстоятельств смерти.

Как пишет Associated Press, в секторе Газа оставались тела еще двух израильских заложников. Останки, переданные группировкой ХАМАС во вторник, не принадлежат никому из них.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение членов ХАМАС ранее в среду, в результате которого были ранены четверо израильских солдат на юге Газы, было нарушением режима прекращения огня и что Израиль "ответит соответствующим образом".