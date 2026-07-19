Haaretz: Израиль снял с повестки голосование о геноциде армян

Голосование об официальном признании Израилем геноцида армян не состоялось в парламенте (Кнессете) после давления со стороны Азербайджана, сообщает в воскресенье, 19 июля, издание Haaretz. По его данным, израильские представители заверили Баку, что вопрос снят с парламентской повестки.

28 июня правительство Израиля единогласно одобрило инициированное министром иностранных дел Гидеоном Сааром предложение о признании массового уничтожения армян в Османской империи а начале XX века геноцидом. Для завершения процедуры вопрос должен был пройти дальнейшее рассмотрение в Кнессете, но его не включили в серию голосований перед завершением летней сессии парламента.

По данным Haaretz, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заблокировал голосование после обращения советника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева в канцелярию главы израильского правительства. При этом сам Нетаниягу на заседании правительства голосовал за признание геноцида.

Саар отверг утверждение, что голосование было отменено из-за вмешательства Нетаниягу, но не предложил другого объяснения, почему вопрос не дошел до Кнессета.

"Правительственное решение принято единогласно. Оно не будет изменено, и это важное и историческое событие", – заявил Саар.

Баку призывал Израиль пересмотреть решение

Азербайджан выступил против решения сразу после его принятия. 29 июня МИД страны призвал израильское правительство пересмотреть его. Внешнеполитическое ведомство отметило, что политизация событий 1915 года "не служит примирению", углубляет разногласия и препятствует установлению долгосрочного мира в регионе на фоне нормализации отношений с Арменией и подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Против признания выступили и представители еврейской диаспоры Азербайджана. 30 июня главный раввин сефардской общины Замир Исаев обратился с экстренными письмами к депутатам израильских религиозных партий ШАС (партия сефардов) и "Яхадут ха-Тора" (блок ультраордодоксальных партий), призвал учитывать возможные последствия решения для отношений двух стран. Он назвал Азербайджан одним из "самых близких и верных друзей" Израиля и примером мусульманской страны, которая на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с еврейским народом.

Подобные письма затем направили в Кнессет все лидеры еврейских общин Азербайджана.

Собеседники Радио Свобода, знакомые с ситуацией, сообщили, что именно религиозные партии в итоге повлияли на решение Кнессета не голосовать по вопросу о признании геноцида армян. Их представители дали понять, чтоб будут голосовать против инициативы, как и оппозиционные партии.

В правящей партии Биньямина Нетаниягу "Ликуд", вероятно, поняли, что законопроект будет провален, причем при содействии членов коалиции, и были вынуждены убрать его с повестки дня, отметили собеседники.

Инициатива о признании геноцида появилась в период резкого ухудшения отношений Израиля с Турцией. По оценке политических аналитиков, решение могло рассматриваться в том числе как инструмент давления на президента Реджепа Эрдогана в ответ на его резкую антиизраильскую риторику и обвинения Израиля в геноциде палестинцев в секторе Газа. Гидеон Саар при этом отрицал, что признание было актом мести Турции, заявив: "Никогда не поздно поступить правильно".

Нетаниягу поднимал вопрос о признании геноцида армян год назад

Предыдущий раз вопрос о признании геноцида армян поднимался в Израиле летом 2025 года. Тогда Биньямин Нетаниягу написал в соцсетях о том, что вопрос будет вынесен на голосование правительства и Кнессета.

По словам источников Радио Свобода в еврейской общине Азербайджана, голосование в прошлом году так и не состоялось после звонка высокопоставленного азербайджанского чиновника Нетаниягу.

Те же источники отмечают, что в этот раз с Нетаниягу никто не контактировал. Вместе с тем, по данным израильских СМИ, вскоре после объявления о грядущем голосовании посол Азербайджана в Израиле покинул страну и до сих пор не вернулся.

Недавнее решение признать геноцид армян в Османской империи поставило Израиль в сложное положение в отношениях с Азербайджаном – ближайшим союзником Турции и одновременно одним из ключевых стратегических партнёров Израиля.

Азербайджан и Израиль тесно сотрудничают в военной, энергетической и разведывательной сферах. Баку на протяжении многих лет закупает израильское вооружение, поставляя Израилю свыше 40% энергоресурсов – несмотря на возражения Турции и Ирана.

Ереван: признание геноцида армян – не приоритет

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом нынешнего правительства. По словам Пашиняна, задача Еревана состоит не в том, чтобы добиваться новых признаний со стороны других государств, а в обеспечении безопасности и устойчивого развития современной Армении.

Пашинян не стал приветствовать решение Израиля. "Мы не видим необходимости в реакции, поскольку невовлечение в тему превращения геноцида армян в оружие отвечает интересам Республики Армения", – заявил он 29 июня.