Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи

Правительство Израиля одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи. Это первое официальное признание геноцида армян на уровне израильского правительства.

По словам Саара, решение принято "исходя из морального и исторического долга". "На мой взгляд, это наш моральный долг как евреев и, конечно, как государства еврейского народа", — заявил министр. На заседании правительства он также подчеркнул: "Никогда не поздно поступить правильно".

Ранее, 25 июня, Саар объявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение кабинета министров. В проекте решения говорилось, что Израиль признает геноцид армян и осуждает любые попытки отрицания, преуменьшения или искажения исторической правды.

Речь идет о событиях, которые начались в апреле 1915 года, в последние годы существования Османской империи — предшественницы современной Турции. Сначала в Константинополе, нынешнем Стамбуле, были арестованы, депортированы и убиты сотни человек – представителей армянской диаспоры. Затем османские власти перешли к систематическому уничтожению армянского населения. По оценкам историков, погибли примерно полтора миллиона человек.

Эти события официально признали более 30 государств, включая США, страны Евросоюза, Канаду, Россию и Аргентину.

Турция не отрицает событий, которые происходили в 1915 году с армянским населением, но оспаривает термин "геноцид" и считает преувеличенным число жертв.

До настоящего времени Израиль воздерживался от официального признания, в том числе из-за опасений ухудшить отношения с Турцией и осложнить стратегическое партнёрство с Азербайджаном. Баку выступает против признания геноцида армян в начале XX века, а сейчас находится в процессе налаживания отношений с Арменией после возвращения под свой контроль Карабаха.

Кроме того, в израильском политическом руководстве долгое время избегали сопоставления этой темы с Холокостом. В 2018 году Кнессет уже обсуждал возможность признания геноцида армян, но правительство тогда соответствующего решения не приняло.

Ереван решение Израиля пока не комментировал. В последние годы армянские власти заявляют, что вопрос признания геноцида армян не является приоритетным в официальной внешнеполитической повестке дня страны, уточняет Армянская служба Радио Свобода.