Харьковчанин получил пожизненный срок по обвинению в наведении ракеты

Суд в Харькове приговорил к пожизненному заключению 38-летнего местного жителя Дениса Паникарова по обвинению в наведении российской ракеты на здание обладминистрации в марте прошлого года.

Судья признал Паникарова виновным в госизмене, распространении материалов с оправданием российской агрессии, незаконной переработке огнестрельного оружия и незаконном обращении с оружием.

По версии прокуроров, с февраля по апрель прошлого года Паникаров собирал информацию о вооружённых силах Украины и инфраструктуре Харькова, а затем якобы передал сведения через соцсети двум сотрудницам российских спецслужб.

Одна из них 28 февраля прошлого года, как утверждает обвинение, получила координаты Харьковской обладминистрации и еще ряд адресов в городе, которые потом атаковали российские войска. В частности, 1 марта 2022 года одна из ракет упала рядом со зданием городской администрации. Погибли 44 человека.

Кроме того, как выяснило следствие, Паникаров публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал российскую агрессию и одобрял действия Кремля.

Харьковчанин вину не признал. Он сообщил журналистам, что рассчитывает на обмен и хочет уехать жить в Россию.

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