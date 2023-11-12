Власти Херсона сообщили о пожаре в библиотеке Гончара после обстрела

В результате ночного удара российской армии по Херсону в городе была серьёзно повреждена областная библиотека имени Гончара с многотысячным книжным фондом. Об этом в воскресенье сообщил в телеграм-канале глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

"Этой ночью библиотека оказалась под обстрелом российской армии. Повреждения внутри и снаружи здания. Начался пожар", - написал Прокудин. Спасатели тушили огонь более полутора часов.

По словам Прокудина, пострадавших в результате обстрела нет. На опубликованных фото видно, что здание библиотеки сильно повреждено, там выбиты окна, разрушены некоторые конструкции, пишет РБК-Украина.

Позднее глава херсонской администрации сообщил, что утром армия РФ ударила по Днепровскому району Херсона. В результате во дворе собственного дома погиб 64-летний местный житель. Он получил взрывную травму. Жена погибшего госпитализирована. Её состояние оценивают средней тяжести.

Также сообщается о российском ракетном ударе в ночь на 12 ноября по Николаевской области. Всего, как рассказали в Силах обороны юга Украины, были выпущены три ракеты: две авиационные типа Х-59 и баллистическая "Искандер". Из двух Х-59 одну удалось сбить, утверждают в ВСУ, ее обломки повредили несколько жилых домов. Оставшиеся две ракеты ударили по области, не нанеся критических повреждений, заявили украинские военные.

Российские власти на протяжении всей войны отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.