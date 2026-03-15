Харк под ударом. Почему крошечный остров важен и для Ирана и для США

Иранский остров Харк – крошечная территория в Персидском заливе: размеры этого острова всего лишь 3 на 7 км. Однако через него проходит около 90% всего иранского экспорта нефти. И этот главный пункт экспорта нефти может стать целью для Соединенных Штатов, считают эксперты. Захват острова или уничтожение его нефтяной инфраструктуры могли бы перекрыть доходы иранских властей от экспорта нефти: они получают их несмотря на то, что страна находится под международными санкциями.

В субботу американская армия нанесла удары по острову. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные осуществили "одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока". По его словам, были уничтожены все военные объекты на иранском острове Харк.

"Наше оружие – самое мощное и совершенное из всех вооружений, которые когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Представитель американских военных заявил The New York Times, что операция была направлена на хранилища ракет и мин. Утверждается, что они используются Ираном для перекрытия движения в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что всего во время атак на острове было слышно более 15 взрывов, а целью ударов были ПВО, морская база, диспетчерская вышка и вертолетная площадка. Согласно сообщению, работа противовоздушной обороны на острове была возобновлена через час после атаки.

В КСИР добавили, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. "Иран предупреждал о последствиях удара по энергетической инфраструктуре страны: в таком случае вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и их союзники, будет охвачена огнем и уничтожена", – говорится в сообщении.

Первым о возможном захвате острова Харк сообщило американское издание Axios 7 марта. По его информации, администрация США обсуждала возможность захвата Харка, зная, что Иран в значительной степени зависит от острова в экспорте нефти. Харк стал ключевым в этом аспекте со времен строительства нефтяной инфраструктуры на острове в 60-х годах XX века. Глубоководные причалы острова в частности могут принимать супертанкеры, перевозящие нефть крупными партиями.

Источник, близкий к администрации, сообщил еще одному изданию, The New York Post, что захват острова "является вопросом не столько "или", сколько "когда" – учитывая его критическое значение для исхода войны". Израиль и США наносят удары с воздуха по Ирану с 28 февраля 2026 года, и Трамп не исключает наземную операцию в Иране. Вечером 13 марта он отдал приказ об отправке к Ормузскому проливу десантников.

"Если бы Соединенные Штаты взяли остров под контроль, Вашингтон мог бы фактически диктовать будущую политику Ирана по экспорту", – подтвердил Радио Свобода Леон Арон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне.

"Однако у Ирана есть и другие экспортные терминалы, – заметил в интервью Радио Свобода Грегори Брю, старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group. – Их у него еще пять, включая новый терминал в Джаске, к востоку от Ормузского пролива: он соединен с основными нефтяными месторождениями Ирана по трубопроводу протяженностью 1000 километров".

По словам эксперта, нефтяной терминал в Джаске был построен именно для того, чтобы направлять экспорт на экспорт из Ирана в обход Ормузского пролива – и в обход подобных сценариев.

Эксперты предупреждают, что если Соединенные Штаты действительно попытаются установить контроль над Харком, Иран может уничтожить расположенные на острове нефтяные терминалы, чтобы не дать им попасть в руки врага

"Иранцы вполне могут быть заинтересованы в уничтожении инфраструктуры на Харке, чтобы не разрешить ей попасть в руки врага", – подчеркивает Брю.

Он отдельно отмечает, что любые американские войска в случае размещения на Харке были бы уязвимы к иранским контратакам. Брю добавляет, что остров, бесплодный кусок суши, не имеет существенной защиты от ударов ракетных или беспилотников. А Иран 28 февраля развернул такие системы по всему Персидскому заливу.

Возможный захват острова также означал бы значительную эскалацию американо-израильской войны против Ирана, предупреждают эксперты. Причем, с одной стороны, эта операция вряд ли способна нанести Исламской Республике роковой экономический удар. Но, с другой стороны, высадка на Харке американского десанта или попытка захвата острова может дать Тегерану и его новому верховному лидеру аятолле Моджтаби Хаменеи пропагандистский выигрыш. Ведь это позволило бы режиму изменить цель войны – по защите себя от американской и израильской агрессии в сторону защиты территориальной целостности Ирана, что вызовет больший отклик у населения.

Эксперты предупреждают, что иностранная оккупация иранской территории может дать Хаменеи-младшему именно тот национальный кризис, который необходим ему для укрепления своих позиций и мобилизации общественной поддержки – в условиях, когда легитимность нового лидера ставят под сомнение даже в рамках иранского духовного истеблишмента.

