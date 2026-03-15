Харк под ударом. Почему крошечный остров важен и для Ирана и для США

Нефтяные хранилища на иранском острове Харк и глубоководный терминал для экспорта нефти (справа на снимке)
Нефтяные хранилища на иранском острове Харк и глубоководный терминал для экспорта нефти (справа на снимке)

Иранский остров Харк – крошечная территория в Персидском заливе: размеры этого острова всего лишь 3 на 7 км. Однако через него проходит около 90% всего иранского экспорта нефти. И этот главный пункт экспорта нефти может стать целью для Соединенных Штатов, считают эксперты. Захват острова или уничтожение его нефтяной инфраструктуры могли бы перекрыть доходы иранских властей от экспорта нефти: они получают их несмотря на то, что страна находится под международными санкциями.

В субботу американская армия нанесла удары по острову. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные осуществили "одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока". По его словам, были уничтожены все военные объекты на иранском острове Харк.

"Наше оружие – самое мощное и совершенное из всех вооружений, которые когда-либо знал мир, но из соображений приличия я решил НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Представитель американских военных заявил The New York Times, что операция была направлена на хранилища ракет и мин. Утверждается, что они используются Ираном для перекрытия движения в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что всего во время атак на острове было слышно более 15 взрывов, а целью ударов были ПВО, морская база, диспетчерская вышка и вертолетная площадка. Согласно сообщению, работа противовоздушной обороны на острове была возобновлена через час после атаки.

В КСИР добавили, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. "Иран предупреждал о последствиях удара по энергетической инфраструктуре страны: в таком случае вся нефтегазовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и их союзники, будет охвачена огнем и уничтожена", – говорится в сообщении.

Первым о возможном захвате острова Харк сообщило американское издание Axios 7 марта. По его информации, администрация США обсуждала возможность захвата Харка, зная, что Иран в значительной степени зависит от острова в экспорте нефти. Харк стал ключевым в этом аспекте со времен строительства нефтяной инфраструктуры на острове в 60-х годах XX века. Глубоководные причалы острова в частности могут принимать супертанкеры, перевозящие нефть крупными партиями.

Географическое положение острова у берегов Ирана
Географическое положение острова у берегов Ирана

Источник, близкий к администрации, сообщил еще одному изданию, The New York Post, что захват острова "является вопросом не столько "или", сколько "когда" – учитывая его критическое значение для исхода войны". Израиль и США наносят удары с воздуха по Ирану с 28 февраля 2026 года, и Трамп не исключает наземную операцию в Иране. Вечером 13 марта он отдал приказ об отправке к Ормузскому проливу десантников.

"Если бы Соединенные Штаты взяли остров под контроль, Вашингтон мог бы фактически диктовать будущую политику Ирана по экспорту", – подтвердил Радио Свобода Леон Арон, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне.

"Однако у Ирана есть и другие экспортные терминалы, – заметил в интервью Радио Свобода Грегори Брю, старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group. – Их у него еще пять, включая новый терминал в Джаске, к востоку от Ормузского пролива: он соединен с основными нефтяными месторождениями Ирана по трубопроводу протяженностью 1000 километров".

По словам эксперта, нефтяной терминал в Джаске был построен именно для того, чтобы направлять экспорт на экспорт из Ирана в обход Ормузского пролива – и в обход подобных сценариев.

Нефтяная инфраструктура на острове Харк
Нефтяная инфраструктура на острове Харк

Эксперты предупреждают, что если Соединенные Штаты действительно попытаются установить контроль над Харком, Иран может уничтожить расположенные на острове нефтяные терминалы, чтобы не дать им попасть в руки врага

"Иранцы вполне могут быть заинтересованы в уничтожении инфраструктуры на Харке, чтобы не разрешить ей попасть в руки врага", – подчеркивает Брю.

Он отдельно отмечает, что любые американские войска в случае размещения на Харке были бы уязвимы к иранским контратакам. Брю добавляет, что остров, бесплодный кусок суши, не имеет существенной защиты от ударов ракетных или беспилотников. А Иран 28 февраля развернул такие системы по всему Персидскому заливу.

Возможный захват острова также означал бы значительную эскалацию американо-израильской войны против Ирана, предупреждают эксперты. Причем, с одной стороны, эта операция вряд ли способна нанести Исламской Республике роковой экономический удар. Но, с другой стороны, высадка на Харке американского десанта или попытка захвата острова может дать Тегерану и его новому верховному лидеру аятолле Моджтаби Хаменеи пропагандистский выигрыш. Ведь это позволило бы режиму изменить цель войны – по защите себя от американской и израильской агрессии в сторону защиты территориальной целостности Ирана, что вызовет больший отклик у населения.

Эксперты предупреждают, что иностранная оккупация иранской территории может дать Хаменеи-младшему именно тот национальный кризис, который необходим ему для укрепления своих позиций и мобилизации общественной поддержки – в условиях, когда легитимность нового лидера ставят под сомнение даже в рамках иранского духовного истеблишмента.

"Это позволило бы режиму изменить цель войны, – сказал Брю, – по защите от американской и израильской агрессии в защиту территориальной целостности Ирана".

