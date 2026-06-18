Хегсет: в США идёт переоценка отношений с НАТО, продлится полгода

Министр обороны (глава военного министерства, согласно указу президента Дональда Трампа) США Пит Хегсет на совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе вновь призвал союзников увеличить расходы на оборону, не исключив возможного сокращения американского военного присутствия в Европе и участия США в совместных программах НАТО.

По словам Хегсета, в ближайшие 6 месяцев в Вашингтоне будет проходить оценка нынешнего уровня взаимодействия США и НАТО, по итогам которой могут быть приняты решения. Министр заявил, что НАТО должно быстрее двигаться к тому, чтобы ответственность за оборону Европы легла главным образом на саму Европу. По его словам, европейские послевоенные лидеры - Уинстон Черчилль, Шарль де Голль и Конрад Аденауэр - хотели, чтобы Европа была сильной в военном отношении, а не полагалась во всём на США.

По словам Хегсета, многие страны выполняют обязательства по повышению расходов на оборону, но "некоторым предстоит сделать больше, и мы будем говорить об этом открыто".

Хегсет призвал к созданию "НАТО 3.0", которое стало бы "настоящим военным союзом", реально способным взять на себя защиту Европы в сфере обычного вооружения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что некоторые решения американской администрации по сокращению обязательств в рамках НАТО уже вступили в силу. Речь идёт о сокращении участия США в Модели сил НАТО, определяющей обязательства сторон в том числе в сфере быстрого реагирования. В частности, по данным источников Reuters, на треть сокращается число участвующих в Модели американских истребителей F-15 и F-15E. При этом Рютте подчеркнул, что в случае реального военного конфликта с участием НАТО все союзники, включая США, приложат максимальные военные усилия.

Комментаторы также обратили внимание на то, что Хегсет высоко отозвался об украинских военных, которые "держат фронт перед лицом постоянных российских атак". Министр отметил, что администрация Трампа была права, рассудив, что европейские союзники могут взять на себя ведущую роль в снабжении Украины вооружениями, в том числе путём закупки их в США через инициативу PURL.

В Брюсселе также пройдёт и заседание, посвящённое поддержке Украины, в так называемом формате Рамштайн. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Брюссель накануне.



