США уменьшают своё участие в Модели сил НАТО

Соединённые Штаты официально уведомили своих союзников по НАТО о сокращении участия в Модели сил НАТО, включающей в себя в том числе силы быстрого реагирования. Это следует из опубликованного 3 июня сообщения Европейского командования Вооружённых сил США. В нём говорится, что США приведут свой вклад в Модель сил НАТО (NATO Force Model) в соответствеие с курсом на справедливое распределение нагрузки, обозначенном в новой редакции Стратегии национальной обороны.

Целью инициативы, как говорится в сообщении, является то, чтобы Европа "брала на себя основную ответственность за свою собственную конвенциональную (то есть неядерную - РС) оборону в ответ на угрозы безопасности, с которыми она сталкивается".

Как заявил командующий силами НАТО в Европе и одновременно глава Европейского командования Вооружённых сил США генерал Алексус Гринкевич, "Нездоровая зависимость в Модели сил НАТО от американских войск существовала слишком долго". "Президент Трамп, министр Хегсет и другие четко дали понять, что это должно измениться, и это изменится", - сказал Гринкевич, заявив, что потенциальная возможность одновременных конфликтов на нескольких театрах военных действий требует именно этого.

По словам Гринкевича, в результате реформ НАТО в Европе будет только сильнее, поскольку страны Европы во всё больей мере будут обеспечивать свою безопасность. "Две области, в которых Канада и европейские союзники могут уже сейчас и в ближайшей перспективе взять на себя больше ответственности - это пилотируемая и беспилотная авиация, а также военно-морские суда", - добавил он. Вопрос перераспределения сил обсуждался на этой неделе на корнференции в Монсе (Бельгия).

Модель сил НАТО - система организации вооружённых сил Североатлантического союза, включающая в себя механизм быстрого использования войск НАТО в случае вооружённого конфликта. В рамках Модели установлено, какими именно силами союзники участвуют в общих военных усилиях. США играют одну из ключевых ролей.

Администрация Дональда Трампа требует от союзников по НАТО повышения военных расходов и большей ответственности за собственную безопасность. Ряд американских официальных лиц, включая Трампа, не исключали пересмотра отношений США в рамках НАТО. Ранее было объявлено о планах сокращения американского контингента в Германии.