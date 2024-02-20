Хейли заявила, что продолжит соперничество с Трампом

Никки Хейли, претендующая на выдвижение в президенты от Республиканской партии, во вторник пообещала продолжить свою президентскую кампанию. Она заявила, что не намерена выбывать из борьбы после назначенных на субботу праймериз в Южной Каролине.



Этот штат для Хейли родной. Как отмечает Reuters, ожидается, что здесь она проиграет экс-президенту Дональду Трампу на праймериз.



Трамп имеет подавляющее преимущество, судя по опросам общественного мнения. Его союзники усилили давление на Хейли, стремясь заставить ее выйти из гонки после того, как она с большим отрывом проиграла первые четыре конкурса по выдвижению кандидатов.



Трамп пригрозил исключить доноров, продолжающих давать ей деньги, из движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой").



Ранее Хейли заявляла, что считает себя способной победить Трампа в своем родном штате, однако опросы постоянно показывали, что она отстает там более чем на 30 процентных пунктов.

Хейли, занимавшая пост губернатора Южной Каролины с 2011 по 2017 год, отстает от Трампа в национальном масштабе примерно на 60 пунктов, согласно среднему показателю, опубликованному сайтом опросов и анализа FiveThirtyEight.

Богатые союзники Хейли начали обращать свое внимание на несколько штатов и территорий, которые голосуют в начале марта, в некоторых из которых проживает высокая доля хорошо образованных жителей пригородов. Эта демографическая группа составляла основную базу поддержки Хейли на первых первичных конкурсах.

Кампания Хейли сформировала лидерские группы в семи штатах, которые голосуют 5 марта, а также лидерскую команду в Джорджии, где избиратели пойдут на участки для голосования 12 марта.