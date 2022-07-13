HIMARS пристрелялись. Российские склады взрываются один за другим

ВСУ уничтожили склады боеприпасов и базы техники российских войск в Луганске и Мелитополе;
Против Ильи Яшина возбуждено дело по статье о «фейках» о российской армии;
Юрия Дудя оштрафовали по статье о «пропаганде гомосексуализма»;
Президент США Джо Байден начал большое ближневосточное турне;
Представлены первые фотографии вселенной, сделанные космическим телескопом "Джеймс Уэбб";
Исполнилось 90 лет со дня рождения режиссера Петра Фоменко.
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