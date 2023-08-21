Химической атаке в Сирии - 10 лет. Вашингтон выступил с заявлением

Госсекретарь Энтони Блинкен выступил с заявлением по поводу 10-летней годовщины химической атаки в пригороде Дамаска. устроенной режимом Башара Асада, в результате которой погибло более 1400 человек. Об этом сообщила Русская служба "Голоса Америки"

21-го августа 2013 года войска режима Асада применили у себя в стране ракеты со смертоносным нервно-паралитическим веществом зарином. Обстрелу подвергся район Гута в Дамаске.



"Соединенные Штаты помнят и чтят память жертв и пострадавших в результате атаки в Гуте и других химических атак, совершенных режимом Асада. Спустя десять лет мы продолжаем добиваться справедливости и привлечения к ответу тех, кто несет ответственность за эти ужасные действия", – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник.

Сирия отказывается брать на себя ответственность за свою "гнусную кампанию" по применению химического оружия, говорится далее в заявлении. Девять последующих атак с применением химического оружия были подтверждены Группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совместным механизмом расследования ОЗХО-ООН, подчеркнул Блинкен.

"Голос Америки" обращает внимание, что несмотря на свои международные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и Резолюции Совета Безопасности ООН 2118, Сирия до сих пор не объявила о полной ликвидации своей программы по производству химического оружия.

Согласно сообщениям СМИ, различные доказательства о вине сторон, участвующих в войне, предъявлялись России, Сирии, США, Франция, Великобритания и другим странам, однако никаких доказательств тому предъявлено не было.