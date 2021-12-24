Хинштейн: причиной самоубийства маганданского депутата стал вещдок

Причиной гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, который, вероятно, скончался после огнестрельного ранения в офисе своей компании, стало главное вещественное доказательство по его уголовному делу.

Как написал в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн , рядом с телом Крамаренко было обнаружено ружье, которое ранее было изъято следователями в рамках уголовного дела о незаконной охоте. Его возбудили после того, как в интернете появилась фотография, на которой депутат стоит на фоне надписи "Чукотка-2021", выложенной трупами полутора сотен птиц. Однако 17 декабря следователь почему-то вернул Крамаренко ружье, несмотря на то, что расследование дела продолжалось, а вещдоки необходимы были для суда.

"Более того, - как написал Хинштейн - на допросе 17 декабря Крамаренко дал полные признательные показания, взяв всю вину в организации браконьерской охоты целиком на себя. Это не могло не сказаться на его душевном состоянии". Ранее он был исключен и из "Единой России", добавил депутат Госдумы, подчеркнув, что в связи с этими фактами прокуратура уже проводит проверку.

19 декабря в своём офисе был найден мертвым депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. У него было огнестрельное ранение. Для выяснения точной причины смерти назначены медицинская и другие экспертизы. Среди версий гибели депутата убийство и суицид. Хинштейн уверен, что это было самоубийство.

В июне Следственный комитет возбудил против Крамаренко уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Поводом послужила фотография охотника на фоне надписи "Чукотка 2021" из тушек гусей. Следователи насчитали на фотографии порядка 178 мертвых птиц. Предварительно ущерб от незаконной охоты оценивался в 700 тысяч рублей. Сам депутат в разговоре с журналистами сказал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп", – сказал тогда Крамаренко.

В июне после публикации снимка "Единая Россия" приостановила членство Крамаренко в партии. Сам магаданский депутат заверил РИА Новости, что фотография была отредактирована и на ней не убитые гуси, а "перьевые чучела птиц для охотников".