В Магадане найден мёртвым депутат с фотографии с убитыми гусями

Депутат Магаданской городской думы Александра Крамаренко найден мертвым в своём офисе. Следственный комитет проводит проверку, сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе ведомства. Ранее против него было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту на гусей.

Тело депутата от "Единой России" обнаружили поздно вечером 19 декабря. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают родственников, коллег и возможных очевидцев. Также следствие изучает видеозаписи камер наружного наблюдения. Для выяснения точной причины смерти назначены медицинская и другие экспертизы.

По предварительным данным, речь идет об огнестрельном ранении. Рассматриваются различные версии гибели депутата.

В региональном отделении "Единой России" Сибирь.Реалии подтвердили смерть Крамаренко, но от комментариев отказались.

В июне Следственный комитет возбудил против Крамаренко уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Поводом послужила фотография охотника на фоне надписи "Чукотка 2021" из тушек гусей. Следователи насчитали на фотографии порядка 178 мертвых птиц. Предварительный ущерб от незаконной охоты оценивался в 700 тысяч рублей.

По данным "Новой газеты", Крамаренко вместе с другими депутатами городской и областной думы Магадана летал на чартерном рейсе в Анадырь незадолго до начала охоты в конце апреля. Сам депутат в разговоре с журналистами утверждал, что на фото не он. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп", – сказал тогда Крамаренко. Позже он заявил, что фотография была отредактирована и на ней не убитые гуси, а "перьевые чучела птиц для охотников".

После публикации снимка "Единая Россия" приостановила членство Александра Крамаренко в партии.