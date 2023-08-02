ХМАО: суд утвердил право призывать на войну жителей с бронью

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе постановил, что военкоматы могут призывать на войну в Украине местных жителей с бронью. Об этом пишет издание muksun.fm, ссылаясь на картотеку суда.

Сотрудник "Сургутнефтегаза", получивший бронь от предприятия, подал в суд, получив повестку о мобилизации на войну с Украиной. В заявлении он указал, что помимо брони с работы имеет проблемы со здоровьем и категорию "А" ему поставили ошибочно.

Из материалов дела следует, что суд решил, что у истец здоров, так как до получения повестки на здоровье не жаловался, а бронь от компании была оформлена неверно. Судья указал, что истец не был поставлен на специальный учёт , "то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала".

В том же постановлении суд сделал вывод о том, что военные комиссариаты вправе привлекать людей с бронью, потому что она "не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки".

Мобилизованный подал апелляцию на решение Сургутского городского суда, но апелляционный суд оставил его в силе.