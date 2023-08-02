ХМАО: суд утвердил право призывать на войну жителей с бронью

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе постановил, что военкоматы могут призывать на войну в Украине местных жителей с бронью. Об этом пишет издание muksun.fm, ссылаясь на картотеку суда.
Сотрудник "Сургутнефтегаза", получивший бронь от предприятия, подал в суд, получив повестку о мобилизации на войну с Украиной. В заявлении он указал, что помимо брони с работы имеет проблемы со здоровьем и категорию "А" ему поставили ошибочно.
Из материалов дела следует, что суд решил, что у истец здоров, так как до получения повестки на здоровье не жаловался, а бронь от компании была оформлена неверно. Судья указал, что истец не был поставлен на специальный учёт , "то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала".
В том же постановлении суд сделал вывод о том, что военные комиссариаты вправе привлекать людей с бронью, потому что она "не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки".
Мобилизованный подал апелляцию на решение Сургутского городского суда, но апелляционный суд оставил его в силе.
- В июне мобилизованного авиадиспетчера из Магаданской области Андрея Капацыну приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения за отказ отправляться на войну в Украину. Сотрудникам аэропорта полагалась бронь от службы, но Капацыне в ней отказали.
- 25 июля депутаты Госдумы ужесточили закон о воинской службе, увеличив призывной возраст на 3 года - с 18 до 30 лет. Поправки также запрещают выезд из России сразу после вручения повестки. За неявку в военкомат вместо нынешних трёх тысяч рублей россияне будут оштрафованы на 30 тысяч рублей. Депутаты также отклонили поправку об отсрочке от мобилизации отцам троих детей в возрасте до 18 лет и детей-инвалидов.
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