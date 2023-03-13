Генштаб РФ: отсрочка для многодетных отцов - рекомендательная

Указание об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя и более несовершеннолетними детьми носит рекомендательный характер, говорится в ответе Генерального штаба Вооружённых Сил России на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутата от КПРФ Нины Останиной.

"Теперь понятна чехарда в регионах, где каждый трактовал указания по-своему. Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными", - отметила Останина в своём телеграм-канале.

После объявленной Владимиром Путиным в сентябре прошлого года так называемой "частичной мобилизации" произошёл ряд скандалов, связанных с тем, что на войну в Украину призывают, в том числе, многодетных отцов, являющихся единственными кормильцами в семье. Так, в городе Сухой Лог Свердловской области призвали 29-летнего Михаила Соколова, отца четырёх несовершеннолетних детей, в Екатеринбурге мобилизовали 39-летнего Романа Дверникова, отца трёх детей младше 14 лет, а самый резонансный случай произошел в Якутии, где мобилизовали отца пяти несовершеннолетних детей.

В октябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что многодетные отцы смогут получить отсрочку от мобилизации, однако никакого регламентирующего этот вопрос документа власти так и не приняли. По словам Картаполова, новые правила "были внесены только в документы для служебного пользования" и являются "жестом доброй воли министерства обороны".

В январе в Забайкалье нескольких многодетных отцов, которых вернули после жалоб домой, снова отправили на войну в Украину.