Ходорковский, Каспаров, Гуриев создали Антивоенный комитет России

Группа российских оппозиционеров, учёных и общественные деятелей, которые находятся в эмиграции, объявила о создании Антивоенного комитета России. Его целью является борьба с "диктатурой" Владимира Путина, развязавшей войну в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Авторы обращения призывают мировое сообщество "занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права". Непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками и понести наказание за содеянное" , - говорится в заявлении.

В обращении членов Антивоенного Комитета подчеркивается, что "есть четкая разница между россиянами — недобровольными участниками путинских авантюр — и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии". "Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну", - заявляют члены Антивоенного комитета.

Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий.

В состав Антивоенного комитета России, помимо Ходорковского, вошли политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович (объявлен в России "иностранным агентом").

Ранее 27 февраля Михаил Ходорковский обратился к влиятельным российским бизнесменам с призывом выступить против войны. "Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Либо заявляйте свою позицию, либо мы враги", - сказал он.

С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России не прекращаются антивоенные акции. На них задержаны почти шесть тысяч человек. Только вчера по данным проекта "ОВД-Инфо" (признан СМИ-"иноагентом"), на антивоенных акциях задержали не менее 2667 человек .

Ранее Следственный комитет предупредил об ответственности за проведение антивоенных акций, но это не останавливает их участников.

Акции протеста против российской агрессии в Украине проходят во многих странах мира.