Ходорковский не будет направлять стипендии и гранты в Россию

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон об ужесточении ответственности за участие в деятельности так называемых "нежелательных организаций". Наказание грозит и тем, кто жертвовал деньги таким организациям. Закон опубликован на официальном портале правовой информации - сообщает Север.Реалии.

За организацию работы "нежелательной организации" предусмотрено наказание от двух до шести лет заключения, за финансирование - от одного до пяти лет, за участие - штраф до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении - до четырех лет заключения. Вводится ответственность за участие в мероприятиях "нежелательной организации", проводимых за рубежом.

Накануне Генеральная прокуратура признала нежелательными четыре организации: британские Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд") и французский European Choice ("Европейский выбор"). Все их связывают с живущим за границей бизнесменом и общественным деятелем Михаилом Ходорковским, оппонентом Путина.

Сам Ходорковский предположил, что сотрудники прокуратуры приняли решение под влиянием близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина и написал, что стипендии и гранты из его в Россию больше направляться не будут.

В 2015 году в России был принят закон о "нежелательных организациях". Такими могут признать зарубежные организации, которые "подрывают конституционный строй" в России. В апреле 2017 года генпрокуратура причислила к ним две британские организации, связанные с Ходорковским, - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"). Российское движение "Открытая Россия" при этом запрещено не было, однако его активистов начали привлекать к ответственности за сотрудничество с "нежелательными организациями".

В мае 2021 года "Открытая Россия" прекратила работу на территории РФ и закрыла все отделения. Бывший исполнительный директор организации Андрей Пивоваров рассказывал Север.Реалии, что это решение связано с ужесточением законодательства о нежелательных организациях. После закрытия "Открытой России" против Пивоварова возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

21 июня Минюст России внёс в реестр "иностранных агентов" Лабораторию социальных наук SSL, источником иностранного финансирования которой, по данным министерства, являлся Oxford Russia Fund. В связи с этим лаборатория объявила о закрытии.

Лаборатория социальных наук SSL совместно с Oxford Russia Fund организовала программу поддержки молодых учёных, первым стипендиатом которой в марте стал муж политика Любови Соболь, антрополог Сергей Мохов.