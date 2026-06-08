Ходорковского приговорили к 10 годам по делу о фейках об армии

Мещанский районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему совладельцу ЮКОСа и деятелю российской политической оппозиции Михаилу Ходорковскому, признав его виновным в распространении так называемых фейков об армии в связи с его публикациями о войне в Украине.

Ходорковский приговорён к 10 годам колонии, прокуратура просила дать ему 14 лет. Сторона защиты просила оправдать Ходорковского.

Михаил Ходорковский живёт в Британии, он выступает против войны и в поддержку Украины, является членом основанного в первые дни после российского вторжения Антивоенного комитета, а также платформы российской демократической оппозиции при ПАСЕ. Поводом для дела против него стал пост в соцсети X в сентябре 2022 года о возможных потерях России в войне, а также видео, опубликованное в июле 2024 года, в котором говорилось об обстреле российскими военными детской больницы "Охматдет" в Киеве. Фейками российские суды и следственные органы считают любые высказывания о войне, противоречащие официальной позиции Минобороны.

Против Ходорковского в России возбуждено ещё одно дело - его и других участников Антивоенного комитета обвинили в причастности к террористическому сообществу, насильственном захвате власти и публичных призывах к терроризму.