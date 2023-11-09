HonestReporting: публикации фото нападения ХАМАС вызывают вопросы

Организация HonestReporting, которая защищает Израиль от предвзятости медиа, обнаружила в крупных СМИ фотографии момента нападения ХАМАС 7 октября на израильтян и поставила под вопрос этичность их публикации.

Снимки, на которых запечатлены действия радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, были опубликованы в Associated Press, Reuters, New York Times и CNN.

В частности, фотографы сняли горящие израильские танки, членов ХАМАС в израильских кибуцах, похищенных израильтян и тело израильского военного. HonestReporting задаётся вопросом, знали ли фотографы о готовящемся нападении или оказались на границе ранним утром случайно. Также организация отмечает, что некоторые из них, по всей вероятности, нарушили границу между Израилем и сектором Газа.

Среди авторов снимков из Израиля, которые позже будут опубликованы в Associated Press и CNN, есть один, который в день нападения ХАМАС опубликовал в соцсети X селфи перед израильским танком с подписью на арабском "Прямая трансляция из поселений сектора Газа". Кроме того, HonestReporting опубликовал селфи этого же журналиста с лидером ХАМАС, который целует его в щёку.

С некоторых фотографий, опубликованных в базе Associated Press, имена их авторов были удалены, отмечает HonestReporting.

Признавая, что фиксация происходящего на войне – часть работы журналистов и стрингеров, HonestReporting призывает задуматься над этичностью опубликованных снимков и законностью работы их авторов. Если журналисты или стрингеры, у которых СМИ купили фотографии, "активно или пассивно сотрудничали с ХАМАС, чтобы получить эти снимки, их следует призвать к пересмотру границ между журналистикой и варварством", пишет HonestReporting.

Больше новостей Радио Свобода: