Видеооператор Reuters погиб при обстреле на юге Ливана

Видеооператор Reuters Иссам Абдалла погиб 13 октября при обстреле во время работы на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

Съёмочная группа Reuters, в которой работал Абдалла, вела из Ливана прямую трансляцию.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что под танковый обстрел попали журналисты "Аль-Джазиры", Reuters и AFP. Трое репортёров получили ранения. Телеканал утверждает, что обстрел вёлся со стороны Израиля.

По информации "Аль-Джазиры", по последним данным, в секторе Газа погибли не менее шести палестинских журналистов.

По данным на вечер пятницы, с начала вторжения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября погибли более 1200 человек, из них 258 военнослужащих. Минздрав сектора Газа сообщает о 1799 погибших палестинцах.