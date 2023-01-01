Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро

Хорватия с 1 января стала членом Шенгенской зоны, став 27-й страной объединения. Кроме того, государство присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна и стало 20-м из 27 стран, перешедших на евро.

Для перехода на евро, Загреб должен был выполнить ряд экономических условий, в частности обеспечить стабильный обменный курс и низкую инфляцию.

В рамках поэтапного внедрения евро в Хорватии в первый день 2023 года отключены более половины банкоматов. В них загружают новые банкноты. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчётов лишь 2 недели.

В июле Хорватский монетный двор начал чеканить монеты евро с национальными мотивами страны. В ноябре 2022 года хорватский парламент принял первый государственный бюджет страны, номинированный в евро.

Вхождение Хорватии Шенгенскую зону также даст толчок ключевой индустрии туризма, на долю которого приходится 20% ВВП страны.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG