Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро

Хорватия с 1 января стала членом Шенгенской зоны, став 27-й страной объединения. Кроме того, государство присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна и стало 20-м из 27 стран, перешедших на евро.

Для перехода на евро, Загреб должен был выполнить ряд экономических условий, в частности обеспечить стабильный обменный курс и низкую инфляцию.

В рамках поэтапного внедрения евро в Хорватии в первый день 2023 года отключены более половины банкоматов. В них загружают новые банкноты. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчётов лишь 2 недели.

В июле Хорватский монетный двор начал чеканить монеты евро с национальными мотивами страны. В ноябре 2022 года хорватский парламент принял первый государственный бюджет страны, номинированный в евро.

Вхождение Хорватии Шенгенскую зону также даст толчок ключевой индустрии туризма, на долю которого приходится 20% ВВП страны.

Больше новостей Радио Свобода: