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Хорватия станет 20-й страной ЕС, перешедшей на евро

Совет Европейского союза во вторник утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Об этом сообщает DW.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС говорится, что обменный курс нынешней хорватской валюты - куны - установлен на уровне 7,53450 куны за один евро.

Хорватия станет 20-й страной, которая вступит в еврозону. Как и в других странах, монеты евро, выпускаемые в Хорватии, будут содержать уникальные национальные мотивы. Так, на монете в два евро будет карта страны, на монете в один евро - изображение куницы (это отсылка к нынешней денежной единице), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого учёного Николы Теслы, а для более мелких монет - коллаж из букв глаголического алфавита.

Евро сейчас используют 19 стран ЕС, ряд малых государств Европы, не входящих в ЕС, а также Черногория и частично признанное Косово. Согласно Договору о Евросоюзе, к зоне евро должны рано или поздно присоединиться все страны ЕС, кроме Дании. Некоторые страны, в том числе Польша, Чехия, Швеция и Венгрия - несмотря на формальную обязанность ввести у себя евро, прежде всего по политическим мотивам не спешат с выполнением необходимых критериев, тем самым откладывая его введение на неопределённый срок.

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