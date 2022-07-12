Курс евро впервые за 20 лет сравнялся с курсом доллара

Евро вплотную приблизился к паритету с долларом – впервые почти за 20 лет, с 6 декабря 2002 года. Пара евро/доллар сейчас торгуется на мировом рынке по 1,0066 доллара за евро. Евро падает против доллара уже год – на 17,8% относительно июня прошлого года.

Стоимость евро в рублях на Мосбирже опустилась ниже стоимости доллара.

Ослабление европейской валюты связано с опасениями экономического спада. На рынок также влияют поставки энергоресурсов в еврозону на фоне прогнозируемых поставок газа из России, пишет РБК. По данным The Guardian, трейдеры уже обеспокоены тем, что Россия может больше не включить газопровод "Северный поток-1" завершения летних ремонтных работ.

Доллар укрепляется на фоне жесткой политики Федеральной резервной системы США в борьбе с инфляцией.