«Хотите влиять на Путина - влияйте на его личные деньги» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Леонидом Радзиховским, экономистом Андреем Мовчаном, публицистом Федором Крашенинниковым и правозащитником, председателем межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорем Каляпиным.