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«Хотите влиять на Путина - влияйте на его личные деньги» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Хотите влиять на Путина - влияйте на его личные деньги» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Хотите влиять на Путина - влияйте на его личные деньги» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Рискнет ли российский президент нажать на курок войны? • Пугают ли санкции Путина и его окружение ? • Похищение чеченскими силовиками жены федерального судьи: почему Кремль делает вид, что ничего не происходит? • Новое расследование издания "Агентство" о тайных богатых родственниках Путина

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• Конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35 россиян, в том числе — миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Навальный предлагает влиять на президента России через его личные деньги. Пугают ли санкции Путина и его окружение

• Похищение чеченскими силовиками жены федерального судьи в Нижнем Новгороде: как была организована операция и почему Кремль делает вид, что ничего не происходит?

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Леонидом Радзиховским, экономистом Андреем Мовчаном, публицистом Федором Крашенинниковым и правозащитником, председателем межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорем Каляпиным.

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