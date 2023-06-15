Хоть кого-то победить. Стефания Кулаева – о мигрантофобии

Весной 2023 года, на фоне волнующих новостей с украинских фронтов, всё чаще стали появляться сообщения о преследованиях трудовых мигрантов в России. Особенно много говорят о таджиках. Сперва об этом писали лишь какие-то националисты в своих телеграм-каналах (разумеется, подавая информацию в антитаджикском духе), но в мае-июне проблема зазвучала и в профессиональных средствах массовой информации, в том числе упоминали и дипломатические таджикско-российские встречи о правах мигрантов. На встрече в Душанбе глав внешнеполитических ведомств двух стран в начале июня министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин поднял вопрос о соблюдении "базовых прав и свобод пребывающих на территории России граждан". Таджикские власти направили специальное обращение в Москву с просьбой "проверить приемлемость незаконного обращения" с трудовыми мигрантами.

В стране, где люди гибнут на развязанной их государством жестокой войне, население которой стремительно нищает, ищут "виноватых"

Эксперты заговорили о давлении на Таджикистан, выражающемся (что уже не раз бывало) в форме антимигрантских полицейских рейдов, массовых задержаниях и депортациях таджиков. Зазвучали самые разнообразные версии, предлагающие объяснения этим преследованиям: кто-то увидел в этом попытки загнать Таджикистан в Евразийский экономический союз, другие связали отношение к таджикам с войной в Украине, мобилизацией и желанием российских властей заставить воевать и трудовых мигрантов. Оба мнения не лишены оснований. Очевидно, что Россия заинтересована во вступлении Таджикистана в ЕАЭС, о чем публично говорил и Сергей Лавров. Не менее очевиден и тот факт, что граждан Таджикистана вербуют в действующую российскую армию. Многие уже погибли в боях в Украине, хотя официально Душанбе (как и столицы других стран Центральной Азии) предупреждает о незаконности участия в войне на территории других стран, это признаётся наёмничеством и подлежит уголовному наказанию. Появилась информация о том, что мигрантов, приговоренных судом в Петербурге к депортации, прямо из Центра временного содержания иностранных граждан (фактически это иммиграционная тюрьма) отправляют в воинские части, где – вопреки их воле – готовят к отправке на фронт. Правозащитники свидетельствуют, что в ходе полицейских рейдов к гражданам Таджикистана относятся хуже, чем к других задержанным, избивают их. Активисты Национального альянса Таджикистана даже сравнивают гонения на соотечественников с "традициями обращения гитлеровских нацистов с евреями и военнопленными": "Облавы сопровождаются нарочитым унижением человеческого и национального достоинства, умышленным демонстративно жестоким нанесением травм и увечий таджикским студентам в их общежитиях и рабочим на их рабочих местах".

Но есть и другое мнение. Защитница прав мигрантов Валентина Чупик не считает, что преследуют именно таджикских мигрантов, заявляя, что к ней постоянно обращаются граждане Узбекистана и Кыргызстана, также страдающие от насилия полиции. По мнению Чупик, разница лишь в том, что власти Таджикистана поднимают тему в переговорах с российскими властями, Узбекистан не реагирует вовсе, а правительство Кыргызстана даже обвиняет самих мигрантов в создании проблем. Так называемое недовольство граждан, выражающееся в различных видеообращениях к президенту, мэрам городов и другим чиновникам и политикам, часто направлено против выходцев именно из Таджикистана, но выводы этих, вполне расистских по сути, нападок оказываются общего антимигратского плана. Все чаще звучит требование введения виз для граждан республик Центральной Азии, об этом говорят и депутаты Государственной думы, активничает, например, Сергей Миронов.

Чупик, очевидно, права, считая, что борьба с мигрантами нужна властям в предвыборный период ещё и для того, чтобы показать: они кого-то побеждают. Потребность тешить национальную гордость за счёт дискриминируемых и эксплуатируемых в России выходцев из бедных республик, вероятно, испытывают не только региональные власти и силовики. Обилие расистских нападок в социальных сетях, где муссируются истории о какой-то "этнической преступности", тиражируются видео разных непонятных драк, звучат вечные опасения насчёт "приставаний к нашим девушкам", говорит о широком общественном запросе на мигрантофобию. Очередной раз в стране, где люди гибнут на развязанной их государством жестокой войне, население которой стремительно нищает, ищут "виноватых". Находят, как всегда, самых незащищенных, чтобы на них отыграться.

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"



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