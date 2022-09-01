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HRW: незаконный вывоз украинцев в Россию - военное преступление

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

С начала войны Россия насильственно перемещает граждан Украины на оккупированные территории или в Россию. Такие действия равносильны военным преступлениям, говорится в опубликованном 1 сентября докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch.

В отличие от военнослужащих, которые после захвата удерживаются в качестве военнопленных и могут быть перемещены на территорию противника, насильственная передача гражданских лиц запрещена международным гуманитарным правом или законами войны и может преследоваться как военное преступление и преступление против человечности, отмечают правозащитники.

Больше всего, по данным авторов доклада, было насильно перевезено в Россию и на оккупированные российской армией территории Украины, украинцев, проживавших в Мариуполе и Харьковской области.

Чаще всего граждан Украины вынуждали поехать в Россию под давлением, говоря, что другого выбора у них нет, говорится в докладе Human Rights Watch.

Авторы документа также описывают многочисленные проблемы, с которыми столкнулись украинские граждане, и злоупотребления, которым они подверглись, когда пытались бежать из Мариуполя на контролируемую Украиной территорию и избежать поездки в Россию, или когда они пытались уехать из России в третью страну.

Во время бегства из Мариуполя многие украинцы были вынуждены проезжать через районы ожесточенных боев, а затем проходить досмотры и допросы на многочисленных блокпостах российской армии. Граждане Украины, попавшие в Россию или на оккупированные территории, проходили через фильтрацию.

Российские власти собирали у украинцев личные и биометрические данные, копировали все данные с телефона, просматривали личные переписки и аккаунты в соцсетях. Правозащитники отмечают, карательный и оскорбительный характер процедуры фильтрации беженцев.

Тех, кто не прошел процесс фильтрации - из-за возможных подозрений в связях с украинской армией - отправляли на территорию "ДНР". О многих из них с тех пор нет никакой информации.

Уже в России от некоторых украинцев, с которыми связались сотрудники Human Rights Watch, требовали, чтобы они подписали документы о том, что они были свидетелями военных преступлений украинской армии.

  • По данным украинского правительства, за время войны в Россию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей. Проверить эти данные невозможно.

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